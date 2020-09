25 set 2020 08:03

RIMETTETE A POSTO I CORIANDOLI: IL CARNEVALE DI RIO DEL 2021 E’ STATO RINVIATO A TEMPO INDETERMINATO A CAUSA DELL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS IN BRASILE - IL PRESIDENTE DELLA LEGA DELLE SCUOLE DI SAMBA: “NON POSSIAMO FARLO A FEBBRAIO. LE SCUOLE DI SAMBA NON AVREBBERO IL TEMPO NÉ LE RISORSE FINANZIARIE PER ESSERE PRONTE PER QUELLA DATA…”