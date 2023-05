RINGO, DATTE PACE - A 82 ANNI L’EX BATTERISTA DEI BEATLES PROTESTA PERCHÉ FRA UNA TAPPA E L’ALTRA DEL TOUR HA TROPPI GIORNI LIBERI: “NON MI INTERESSA STARE IN HOTEL A RILASSARMI, VOGLIO ANDARE LÀ FUORI A SUONARE. VI ASSICURO CHE POTREMMO FARE UN CONCERTO OGNI SERA. A PARTE ANDARE IN PALESTRA LA MATTINA, SONO FOCALIZZATO SOLO ALLO SHOW. NON PENSO MAI CHE CI POSSA ESSERE L’ULTIMO SPETTACOLO. I BEATLES? LA MIGLIORE BAND DEL MONDO…” - VIDEO

Ringo Starr

A 82 anni compiuti, Ringo Starr protesta perché fra una tappa e l’altra del tour ha troppi giorni liberi. Servono a rifiatare, ma è evidente che non ne ha bisogno: a parte andare in palestra «quasi ogni mattina», per il resto del tempo pensa solo allo show. «Non mi interessa stare in hotel a rilassarmi, voglio andare là fuori a suonare. Vi assicuro che potremmo fare un concerto ogni sera».

L’ex batterista dei Beatles è tornato sul palco venerdì sera in California insieme alla sua All Starr Band […]

I suoi ragazzi, tutti over 60, con cui scherza durante una pausa dalle prove collegato in conferenza stampa da Los Angeles, sono Steve Lukather dei Toto, Colin Hay (ex Men at Work), Edgar Winter (fratello minore di Johnny), Warren Ham (Kansas), Hamish Stuart e Gregg Bissonette. […]

Tornando agli esordi, Ringo ricorda i primi passi pre-beatlesiani con l’Eddie Clayton Skiffle Group: «Devo ringraziare Eddie per tante cose, mi abitava accanto, lavoravamo nella stessa ditta, ed era uno che poteva suonare qualunque cosa. Certo insieme non avevamo alcun senso del ritmo, ma da lì in poi ho sempre amato suonare e sì, sono capitato in un paio di gruppi bravi, ho suonato con il gruppo migliore del “mio” mondo, ma probabilmente se fossi diventato un chitarrista o un tastierista oggi suonerei molto di più, invece ho bisogno di attorniarmi di questi bravi ragazzi perché un batterista da solo non funziona».

Guardando avanti, invece, si vede sempre sul palco: «Non penso mai che ci possa essere l’ultimo spettacolo. Spero di essere ricordato come un musicista. A 13 anni ho iniziato a sognare di fare il batterista e quel sogno continua, la mia vita è facile. Se suoni uno strumento la vita è bella». «Ci sono cose di Ringo che non sappiamo? » viene chiesto ai suoi musicisti. «Sono più alto di quel che dicono», risponde lui.

I BEATLES CON BRIAN EPSTEIN

