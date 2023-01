RINGRAZIATE LA CARTABIA SE ALBERTO GENOVESE AVRÀ UNO SCONTO DI PENA – L’EX IMPRENDITORE, CONDANNATO CON RITO ABBREVIATO A 8 ANNI E 4 MESI DI RECLUSIONE PER DUE CASI DI VIOLENZA SESSUALE, HA RINUNCIATO ALL’APPELLO. CERTO, GLI CONVIENE: IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE IN SECONDO GRADO, GRAZIE ALLA RIFORMA CARTABIA, SCATTA AUTOMATICAMENTE LO SCONTO DI UN SESTO DELLA PENA INFLITTA IN PRIMO GRADO E…

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

alberto genovese in tribunale

Niente ricorso in appello per Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web condannato a Milano con rito abbreviato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per due casi di violenza sessuale su modelle stordite con mix di droghenell'attico Terrazza Sentimento a Milano e a Ibiza.

La mossa della difesa è basata sulle nuove norme della riforma Cartabia: in assenza di impugnazione in secondo grado scatta automaticamente lo sconto di un sesto sulla pena inflitta in primo grado.

Ora il giudice che ha emesso la sentenza applicherà per l'ex fondatore di start up digitali la riduzione. La pena, che diventa definitiva, scenderà a poco meno di 7 anni.

[…]

alberto genovese alberto genovese in tribunale alberto genovese alberto genovese in comunita' 11 alberto genovese in tribunale a milano 4 ALBERTO GENOVESE