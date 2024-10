RINVIATO A GIUDIZIO UN 38ENNE AUSTRALIANO ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO DUE COLLEGHE IN UNA STANZA D'ALBERGO A FIRENZE - I TRE, CHE LAVORAVANO SU UNO YACHT DI LUSSO ATTRACCATO AL PORTO DI LIVORNO, AVEVANO TRASCORSO LA NOTTE DI CAPODANNO NEL CAPOLUOGO TOSCANO: DOPO I FESTEGGIAMENTI (DURANTE I QUALI AVREBBERO ASSUNTO ALCOL E DROGHE), SONO RIENTRATI IN HOTEL, DOVE SAREBBERO AVVENUTI GLI STUPRI - L'UOMO PARLA DI RAPPORTI CONSENSUALI…

Estratto dell'articolo di Andrea Vivaldi per www.repubblica.it

Una notte di festeggiamenti che sarebbe sfociata nella violenza. L’accusa verso un uomo di 38 anni è di duplice stupro. Avrebbe violentato due colleghe di lavoro dentro una camera d’albergo nel centro storico fiorentino dopo aver trascorso una serata con loro. Forse dopo che tutti insieme avevano assunto alcol e stupefacenti. Adesso per lui il tribunale di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio. In aula sarà difeso dall’avvocato Gian Filippo Catarsi, del foro di Livorno.

Tutto avviene la notte Capodanno 2023. […] i […] tre colleghi. il 38enne e due donne, lavorano tutti a bordo di uno yacht di lusso proveniente dall’estero e attraccato nei giorni prima al porto di Livorno. Lui è originario dell’Australia. Le due donne hanno una decina di anni meno. Anche loro di nazionalità straniera. I tre hanno deciso di trascorrere l’ultima notte dell’anno nel capoluogo toscano.

E per quella sera hanno prenotato delle camere in un piccolo hotel nel centro, collocato tra piazza Duomo e piazza della Signoria. Partono così dalla costa toscana e raggiungono Firenze. Passano alcune ore fuori, si spostano tra più locali per la cena e i festeggiamenti. […] Più tardi raggiungono l’albergo. Entrano in una stanza. […]

A questo punto della serata nascono però due versioni distinte. Dentro quella camera l’uomo, secondo quanto denunceranno nelle ore successive le due giovani, avrebbe abusato di loro. Prima di una donna e poi dell’altra. Il giorno dopo tutti e tre fanno ritorno a Livorno. Ma le due donne si rivolgono alle forze dell’ordine. Bussano alla porta della questura e raccontano quanto accaduto. […] Non svolgono esami in pronto soccorso.

[…] Per lui non scattano comunque misure cautelari, non vengono ritenute necessarie. E l’imbarcazione di lusso nei giorni successivi riparte. L’imputato fin dall’inizio respinge ogni accusa, afferma che non ci sia stata costrizione verso le due colleghe. Sostiene che quello fosse un rapporto consensuale. E si dirà in seguito scosso per le accuse.

Il suo legale ieri mattina in aula ha Firenze ha chiesto il non luogo a procedere. Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto invece necessario il processo e di conseguenza il caso sarà discusso in aula. La prima data è stata fissata per il prossimo 12 febbraio. Il reato contestato è quello di violenza sessuale. Le due colleghe, che sono già state ascoltate e hanno depositato la loro versione affermando di aver subito entrambe un abuso, si sono costituite parti civili.