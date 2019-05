ERRATA CARIGE – FERMI TUTTI: BLACKROCK SI TIRA INDIETRO DALL’ACQUISIZIONE DI CARIGE E I COMMISSARI ORA NON SANNO CHE PESCI PRENDERE – PER IL FONDO ERANO TROPPO RISCHIOSI I 400 MILIONI IN AZIONI IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA SULLA PARTE INOPTATA DELL’AUMENTO DI CAPITALE, OLTRE AL FATTO CHE NON C’ERANO CO-INVESTITORI – I TEMPI ORA STRINGONO E SEMBRA INEVITABILE UN AIUTO DI STATO COME PER MPS