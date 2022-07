RIPARTE L'ESTATE CALDA DELLE CHIAVATE IN PUBBLICO! – A PADOVA, IN PIENO CENTRO, UNA COPPIA È STATA IMMORTALATA MENTRE CONSUMA UN RAPPORTO SESSUALE AL TRAMONTO, SUL PRATO, INCURANTE DEI PASSANTI – E SUBITO HA FATTO IL GIRO DELLE CHAT IL VIDEO DELLA DURATA DI 27 SECONDI (MA SPERIAMO CHE LUI SIA DURATO DI PIU’) – I DUE AL MOMENTO NON SONO STATI IDENTIFICATI MA RISCHIANO UN’ACCUSA DI ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO

Da www.leggo.it

coppia fa sesso in pubblico a Padova

Sesso in pubblico a Padova, in Prato della Valle: è diventato virale, nelle ultime ore, un video amatoriale che riprende una coppia di amanti focosi impegnati in un rapporto sessuale, incuranti del fatto di poter essere visti da decine di passanti, magari anche da bambini.

Una passione senza freni, probabilmente dopo qualche birra di troppo.

Il video ha fatto il giro degli smartphone: lui con maglietta nera e bermuda, lei con un vestitino fucsia, dall'età indefinita ma sicuramente non due ragazzini.

Se dovessero essere identificati e rintracciati, i due amanti hard rischiano un'accusa di atti osceni in luogo pubblico: sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

