MICHELLE, IN AMORE VINCE CHI ZOMPA - TRA UNA SETTIMANA BIANCA E L'ALTRA, IN COMPAGNIA DELL'AMICA DEL CUORE SERENA AUTIERI, LA HUNZIKER HA TROVATO L’AMORE! DOPO LA ROTTURA CON TOMASO TRUSSARDI (DAGO-RIVELATA), SI CONSOLA IN SARDEGNA CON L’EX GIEFFINO GIOVANNI ANGIOLINI - IL SETTIMANALE TEDESCO “BUNTE” PUBBLICA LA FOTO DI UN “TENERO BACIO” TRA I DUE, IN CUI PERÒ LEI TIENE LA MASCHERINA. COME MAI? ALITOSI O TECNICA (FALLITA) PER DEPISTARE I PAPARAZZI?