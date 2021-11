22 nov 2021 08:51

IL RIPETENTE IN AULA STUDIO - POLEMICHE PER LA PRESENZA DELL'EX SENATORE ANTONIO RAZZI, UNO CHE LO STUDIO NON LO HA INCROCIATO NEANCHE PER SBAGLIO, ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO ALL'UNIVERSITA' DI SASSARI: "PER QUALE MOTIVO UNO COME ME NON PUÒ PRENDERE PARTE A UN EVENTO DEL GENERE? È RAZZISMO. SONO STATO INVITATO UN MESE FA. LA MIA RISPOSTA È STATA: "VERRÒ CON MIA MOGLIE""