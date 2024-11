6 nov 2024 15:56

RIPRENDE IL PROCESSO NEI CONFRONTI DI GRILLO JR E DEI SUOI AMICI ACCUSATI DI STUPRO DI GRUPPO: DA DOMANI IN AULA PER L’AUDIZIONE DEGLI ULTIMI CONSULENTI DELLA DIFESA - FISSATA UN’UDIENZA A TEMPIO PAUSANIA ANCHE VENERDÌ. A SETTEMBRE NON SI ERA PRESENTATO UN TESTE RITENUTO CRUCIALE DALLA DIFESA, L'EX RAGAZZO DELLA STUDENTESSA, ENRIQUE BYE OBANDO, ACCUSATO DALLA RAGAZZA DI AVERLA VIOLENTATA IN UN CAMPEGGIO IN NORVEGIA, UN ANNO PRIMA DEI FATTI CONTESTATI AI QUATTRO GENOVESI SOTTO PROCESSO…