19 dic 2019 08:12

RIPULITE LA CALABRIA - MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO LA 'NDRANGHETA IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA: OLTRE 300 ARRESTI - SEQUESTRATI BENI PER 15 MILIONI DI EURO - ALCUNI INDAGATI SONO STATI LOCALIZZATI E ARRESTATI IN GERMANIA, SVIZZERA E BULGARIA - NELL'OPERAZIONE SONO IMPEGNATI 2500 CARABINIERI DEL ROS E DEI COMANDI PROVINCIALI - IN MANETTE AVVOCATI, COMMERCIALISTI, FUNZIONARI INFEDELI DELLO STATO, MASSONI E POLITICI, TRA CUI ANCHE L'EX PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA GIANCARLO PITTELLI…