12 dic 2022 09:07

RISCHIAMO GROSSO: IL PENTAGONO AVREBBE TOLTO IL VETO SUI RAID COMPIUTI DAGLI UCRAINI CONTRO OBIETTIVI MILITARI IN TERRITORIO RUSSO - LA DECISIONE SAREBBE STATA PRESA IN SEGUITO ALL'INTENSIFICARSI, NELLE ULTIME SETTIMANE, DEI BOMBARDAMENTI SULLE INFRASTRUTTURE CIVILI UCRAINE DA PARTE DEGLI UOMINI DI PUTIN - L'ACCORDO INIZIALE TRA BIDEN E ZELENSKY ERA DI UTILIZZARE LE ARMI FORNITE DA WASHINGTON PER RICONQUISTARE I PROPRI TERRITORI SENZA PERÒ COLPIRE IN RUSSIA - ORA INVECE SAREBBE INVECE ARRIVATO L'OK PER ATTACCARE OBIETTIVI MILITARI IN RUSSIA…