“I GIOVANI FANNO BENE AD ANDARE ALL'ESTERO” – MANCINI PLAUDE ALLA DECISIONE DI SCAMACCA E LUCCA DI ANDARE A GIOCARE, RISPETTIVAMENTE, AL WEST HAM E ALL’AJAX: “GNONTO? GIOCANDO IN SVIZZERA CRESCE, POI MEGLIO SE TROVERÀ UN LIVELLO PIÙ ALTO” – ULTIMA CHIAMATA PER ZANIOLO: “CAPISCO ABBIA PERSO TEMPO PER GLI INFORTUNI, PERÒ PASSANO ANCHE GLI ANNI” – E POI I MONDIALI, IL CAMPIONATO "ANOMALO" E LA BATTUTA SU ANCELOTTI E ALLEGRI: “HANNO ACQUISTATO UN CAVALLO IN COMUNE? SI SONO DATI ALL'IPPICA…”