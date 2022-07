27 lug 2022 15:26

RISCHIAMO LA TERZA GUERRA MONDIALE PER COLPA DI NANCY PELOSI – IL PENTAGONO È PRONTO A MUOVERE I JET MILITARI SE LA SPEAKER DELLA CAMERA USA DOVESSE RECARSI DAVVERO IN VISITA A TAIWAN – IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA NON RITIENE PROBABILE UN ATTACCO CINESE, COME MINACCIATO, MA SI PREPARA A “OGNI EVENIENZA”