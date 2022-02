9 feb 2022 15:10

RISCHIARE LA VITA PER RIDURRE IL GIROVITA - A CASERTA, UNA 28ENNE È FINITA IN COMA DOPO UN INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA CON BYPASS GASTRICO – LA DONNA E' RICOVERATA IN PERICOLO DI VITA AL REPARTO DI RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE DI CASERTA – LA PAZIENTE AVEVA DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA, CARDIACHE DOLORI GASTROINTESTINALI E GINECOLOGICI DOPO UN OPERAZIONE IN UNA CLINICA ABRUZZESE E. DOPO CHE LA SUA SITUAZIONE NON MIGLIORAVA...