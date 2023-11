29 nov 2023 18:32

RISCHIO MAL D'AFRICA PER L'EUROPA - L'UE TREMA PER L'ABOLIZIONE DELLA LEGGE CONTRO IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI DA PARTE DELLA GIUNTA GOLPISTA DEL NIGER: LA NORMA AVEVA FRENATO PESANTEMENTE IL PASSAGGIO DI MIGRANTI DAL CONTINENTE NERO. ADESSO RISCHIAMO DI RITROVARCI SOMMERSI DA NUOVE ONDATE DI SBARCHI - IL PAESE È UNA TAPPA OBBLIGATA PER TUTTI COLORO CHE TENTANO DI ARRIVARE IN EUROPA DALL'AFRICA, GRAZIE A…