1 ott 2022 08:30

RISIKO LIVE ACTION! – L’INCREDIBILE DUELLO TRA TANK UCRAINI E RUSSI MOSTRA LA CRISI DELLA DIFESA DI PUTIN: NELLE IMMAGINI SI VEDE UN PROIETTILE ESPLODERE DAVANTI AL CARRO ARMATO DEI PADRONI DI CASA CHE NON DEMORDE E PROCEDE CON IL CANNONE PUNTATO VERSO IL MEZZO AVVERSARIO FACENDOLO SALTARE IN ARIA – LO SCONTRO È AVVENUTO A YEHORIVKA: SE GLI UCRAINI RIUSCISSERO A SFONDARE IN QUESTO SETTORE, POTREBBERO… VIDEO