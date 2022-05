PER RISPARMIARE NETFLIX SCARICA MEGHAN MARKLE - IL FORTE CALO DEGLI ABBONATI HA COSTRETTO LA PIATTAFORMA A TAGLIARE I COSTI E A CANCELLARE LO SVILUPPO DI "PEARL", UNA SERIE ANIMATA CREATA DALLA MOGLIE DEL PRINCIPE HARRY - LO SHOW E' UNO DEI MOLTI PROGETTI ABBANDONATI DAL GIGANTE DELLO STREAMING - DOPO IL CROLLO DEGLI SPETTATORI, L'AZIENDA HA PERSO 54 MILIARDI DI DOLLARI IN BORSA, PIU' DI UN TERZO DEL SUO VALORE, SOLLEVANDO DUBBI SUL SUO FUTURO...

Laura Zangarini per il corriere.it

Meghan Markle

Il forte calo degli abbonati costringe Netflix a tagliare i costi. E a farne le spese, tra gli altri, è anche Meghan Markle, 40 anni, duchessa del Sussex. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato di aver annullato lo sviluppo di «Pearl», una serie animata creata dalla moglie del principe Harry.

Lo show, annunciato l’anno scorso, è uno dei molti progetti abbandonati dal gigante dello streaming, che il mese scorso ha registrato un vistoso calo di abbonati per la prima volta in un decennio, e ha avvertito che altri milioni di persone abbandoneranno il servizio. Netflix ha perso circa 54 miliardi di dollari in borsa, più di un terzo del suo valore, sollevando dubbi sul suo futuro e quello dei suoi rivali.

il ritratto di natale del principe harry, meghan markle e i figli

Archewell Productions, la società formata dal Duca e dalla Duchessa di Sussex, ha annunciato l’anno scorso che Meghan sarebbe stata una produttrice esecutiva di «Pearl». La serie doveva essere incentrata sulle avventure di una ragazzina di 12 anni, «mentre intraprende una fantastica avventura e, lungo la strada, incontra alcune tra le donne più importanti della Storia». Netflix, tuttavia, ha confermato che continuerà a lavorare su una serie di progetti con Archewell Productions, inclusa una serie di documentari chiamata «Heart of Invictus».

meghan markle e il principe harry 3

La serie si concentrerà sugli atleti che competono agli Invictus Games per veterani infortunati, un evento fondato dal principe Harry, a L’Aia nel 2022. Netflix ha anche affermato di aver deciso di non andare avanti con due serie animate per bambini, «Dino Daycare» e «Boons and Curses».

meghan markle 1 meghan markle e il principe harry 7 meghan markle e il principe harry 5 meghan markle e il principe harry 3 meghan markle e il principe harry 1