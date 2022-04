19 apr 2022 16:25

IL RISPARMIO NON PORTA GUADAGNO - A PADOVA, UNA DONNA SI È RITROVATA CON UN CACCIAVITE ODONTOIATRICO NELL'INTESTINO DOPO ESSERE STATA DA UN DENTISTA TROVATO SU UNA PIATTAFORMA ONLINE DI BUONI SCONTO - LA DONNA HA INIZIATO HA INIZIATO AD ACCUSARE FEBBRE, VOMITO E ANORESSIA E DOPO ESSERE STATA RICOVERATA IN OSPEDALE, IL CACCIAVITE È STATO...ESPULSO - DOPO L'ACCADUTO, IL MEDICO È FINITO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LESIONI LIEVI…