22 nov 2022 19:55

RISTORATORI DA INCHIODARE – CHOC A CASSINO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, DOVE UN 40ENNE DI CASERTA È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER MANGIATO UN PANINO CON DENTRO DUE CHIODI: IL PRIMO GLI HA ROTTO UN DENTE, MA L’UOMO È RIUSCITO A SPUTARLO. IL SECONDO GLI È FINITO DRITTO NELLO STOMACO - PER ESTRARLO I MEDICI HANNO DOVUTO SOTTOPORLO A INTERVENTO IN LAPAROSCOPIA. ORA È RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA E…