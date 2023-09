RITARDO UN PAR DI PALE - UN RICCASTRO AMERICANO RISCHIA DI PERDERE IL VOLO E NOLEGGIA UN ELICOTTERO PER ARRIVARE ALL'AEROPORTO: "COSTA MENO CHE COMPRARE UN NUOVO BIGLIETTO" - @KEVINDRONIAK, COSÌ SI CHIAMA SU TIKTOK, NON AVENDO FAMILIARITÀ CON IL SISTEMA ORARIO DI 24 ORE, HA LETTO ERRONEAMENTE "10" ANZICHÉ "18". VISTO IL RITARDO, HA DECISO DI CONDIVIDERE CON I SUOI FOLLOWER LA SUA "GENIALATA" PER ARRIVARE ALLO SCALO DI NEW YORK IN SOLI 5 MINUTI… - VIDEO

Estratto da www.ilmessaggero.it

RAGAZZO AMERICANO NOLEGGIA ELICOTTERO PER ARRIVARE ALL AEROPORTO

Arrivare tardi in aeroporto è il motivo principale per cui i passeggeri perdono il volo, […] a volte anche la semplice distrazione può farci arrivare in ritardo, come dimostrato dall'utente di TikTok @kevindroniak, un ragazzo che, non avendo familiarità con il sistema orario di 24 ore, ha letto erroneamente "10" anziché "18". Il suo volo era a solo un'ora dall'aeroporto JFK di New York mentre lui era ancora nel suo appartamento di Manhattan. Ecco allora l'idea: l'unico modo per arrivare in tempo era andare in elicottero: «Costa meno che comprare un nuovo biglietto», ha detto l'utente.

IL VIDEO

«Questo è quello che farò e cercherò di arrivare in tempo», dice il giovane nel filmato mentre mostra come carica le valigie e sale su un elicottero per raggiungere l'aeroporto in soli cinque minuti di volo ( e arrivare giusto in tempo). […]

