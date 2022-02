RITIRATE FUORI IL VOSTRO ANIMO HIPPIE: E' TORNATO IL FURGONCINO DELLA VOLKSWAGEN! - LA CASA AUTOMOBILISTICA TEDESCA HA MOSTRATO IN ESCLUSIVA AL "DAILY MAIL" UNO DEI PROTOTIPI DEL NUOVO MODELLO, CHIAMATO "BUZZ ID" - CI SARANNO DUE VERSIONI, UNA CONCEPITA COME UNA MONOVOLUME A CINQUE POSTI E UN'ALTRA SI AVVICINERA' DI PIU' A UN CAMPER - I PREZZI SI AGGIRERANNO SUI 60 MILA EURO - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Volkswagen Buzz ID 2

Fatti crescere i capelli, tira fuori le perline, indossa i caftani e preparati a riprendere il sentiero hippy. Sulla strada per San Francisco o Marrakech, un veicolo racchiudeva lo spirito del flower power e dell'amore libero degli anni '60: il "Microbus" Volkswagen Tipo 2 costruito tra il 1950 e il 1979 in Europa.

È probabilmente la Volkswagen più conosciuta dopo il Maggiolino originale e ora è stata reincarnata nelle sembianze del 21° secolo come un modello "verde" completamente elettrico a emissioni zero chiamato ID Buzz.

Volkswagen Buzz ID

Siamo stati abbastanza fortunati da testarne uno in pre-produzione - il che spiega lo stravagante lavoro di verniciatura progettato per nascondere le sue curve e rientranze - prima della rivelazione completa del veicolo.

È uno dei mezzi favoriti tra i surfisti, ce ne sono migliaia ancora in viaggio, restaurati e amati con amore, che generano fan club e vengono noleggiati a vacanzieri colpiti dalle dimensioni compatte ma dalle prestazioni pratiche.

Volkswagen Buzz ID 3

Nel corso degli anni ha avuto molti nomi, sia ufficiali che non ufficiali: "Type 2", "Microbus", "Kombi", "Bus" e Transporter.

Anche se non sarà un'opzione economica - aspettati che i prezzi inizino da circa 60.000 euro - venderà come torte calde.

Mi sono recato al quartier generale della Volkswagen nel Regno Unito a Milton Keynes, una città progettata per le auto e con più rotonde che un luna park per bambini, per fare un giro.

Volkswagen Buzz ID 4

Come per l'originale, ci saranno due versioni. Il primo è un Buzz ID a cinque posti "civile" standard per famiglie, coppie e avventurieri, che è la versione che ho guidato.

Sebbene concepito come monovolume, sono in corso i lavori per la realizzazione di versioni camper, con tutto compreso il lavello della cucina, per soggiorni e altro ancora.

C'è anche una variante commerciale del furgone Buzz Cargo ID - con un sedile a panca a tre posti nella parte anteriore ma senza i finestrini posteriori e (fortunatamente per gli acquirenti) esente da IVA.

Furgoncino Volkswagen 2 Furgoncino Volkswagen Volkswagen Maggiolino