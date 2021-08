11 ago 2021 11:54

RITOCCHINI PER L'ESTATE - KYLIE JENNER HA FESTEGGIATO I SUOI 24 ANNI POSTANDO SU INSTAGRAM FOTO IN CUI INDOSSA UN SUCCINTO ABITINO VERDE - MA A COLPIRE I FAN E' STATA LA TRASFORMAZIONE DELLA SUPER RICCONA: LABBRA GONFIE, NASINO STRETTO E SENO PROMINENTE - COMMENTANDO IL SERVIZIO FOTOGRAFICO, I FAN HANNO SCRITTO VELENOSI: "COME SEI CAMBIATA" - COME DARGLI TORTO: E' UN'ALTRA PERSONA...