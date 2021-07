RITORNA IL GRANDE CALDO! (MA PERCHÉ, SE N’ERA ANDATO?) - DA DOMANI ARRIVA L’ANTICICLONE AFRICANO CHE RIPORTERÀ LE TEMPERATURE MASSIME A TOCCARE I 40 GRADI AL SUD E A SFIORARLI AL CENTRONORD – AL NORD PREVISTI FORTI TEMPORALI, C'È ANCHE IL RISCHIO DI GRANDINATE E IMPROVVISI COLPI DI VENTO – TUTTE LE PREVISIONI METEO PER I PROSSIMI GIORNI…

METEO 7 LUGLIO 2021

Da domani 7 luglio è in arrivo una nuova vampata dell’anticiclone africano che riporterà le temperature massime a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centronord. Mentre in alcune zone del settentrione, in particolare sulle Alpi occidentali, sono previsti forti temporali. Solo una tuttavia la città con bollino rosso (ovvero l’allerta massima del Ministero della Salute che indica un rischio per la salute di tutte le persone, non solo quelle fragili): Campobasso.

«Al Nord — sottolineano i previsori de IlMeteo.it — i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 gradi al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 40 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (Siracusa, Catania, Sanluri)».

Oltre al gran caldo però si dovrà fare i conti con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledì interesseranno principalmente le Alpi occidentali (Val d’Aosta, provincia di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e rilievi del torinese, localmente pure quelli lombardi), poi giovedì riusciranno a sfondare fin sulle pianure piemontesi e lombarde come a Milano e Torino. Assieme ai temporali sarà alto il rischio di grandinate e di improvvisi colpi di vento. Vediamo ora nel dettaglio.

Meteo, le previsioni di domani mercoledì 7 luglio: torna il grande caldo, attenzione ai temporali

Nord

Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare lo sviluppo di temporali pomeridiani in Val d’Aosta e sui rilievi alpini, prealpini e vicine pianure del torinese, biellese e della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, occasionali pure in provincia di Varese e Lecco. Temperature: valori massimi attesi tra i 25 di Aosta e i 37 di Bologna

Centro e Sardegna

La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno sulle regioni peninsulari e un po’ più nuvoloso in Sardegna, specie settentrionale. Venti deboli, mari quasi calmi. Temperature: valori massimi compresi tra i 32 di Cagliari e Pescara e i 35-36 di Firenze e Roma

Sud e Sicilia

Un ampio soleggiamento e un cielo sereno contraddistingueranno la giornata su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Temperature: valori massimi attesi tra i 33 di Potenza e i 36 di Bari