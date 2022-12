1. IL RITRATTO DI UN POLIZIOTTO VIOLENTO LE TAPPE DELLA VICENDA

Estratto dell'articolo di Edoardo Rizzo per “la Stampa”

ANDREA PELLEGRINI

[…] La mattina del 25 luglio Andrea Pellegrini e un altro collega, entrambi in borghese - ha riferito il testimone - si erano presentati al loro comando chiedendo informazioni su dove rintracciare l'abitazione di Hasib Omerovic, oggetto secondo i due agenti di diverse segnalazioni nel quartiere per molestie sulle donne. Segnalazioni di cui la polizia locale non sapeva nulla.

Lo stesso testimone avrebbe inoltre «riferito di aver ricevuto nel pomeriggio di quello stesso giorno una telefonata da Pellegrini che stranamente lo ragguagliava del fatto che l'accertamento era finito male, facendo riferimento in particolare al fatto che "la persona si era buttata di sotto una volta che loro erano giù nel cortile"», un passaggio singolare che denota secondo i magistrati «l'intento di fornire una giustificazione non richiesta».

CASA DI Hasib Omerovic

Tanto più che di questa telefonata nei tabulati non c'è traccia. Analisi accurate e lavoro certosino fanno emergere tutto il malessere e il disagio determinato dalla vicenda: «Ho provato vergogna per non essere intervenuto», ha confessato il poliziotto che ha collaborato alle indagini dopo aver inizialmente sottoscritto la relazione di servizio non rispondente al vero perché «Pellegrini è pur sempre un suo superiore».

Disagio emerge anche dai messaggi in chat tra una ispettrice del commissariato Primavalle e un ispettore della Mobile: «Indagate bene: le cose non stanno come hanno scritto gli operanti», segnala lei. «In caso di dubbi scrivi e parati il culo che poi l'onda di merda semmai arriva sommerge tutti...», le suggerisce lui su WhatsApp. […]

2. MANESCO E VICINO A FORZA NUOVA COSÌ L'ARRESTATO INTIMORIVA I COLLEGHI

Estratto dell’articolo Andra Ossino per “la Repubblica”

Hasib Omerovic

[…] Cinquant' anni, due figli piccoli e una compagna. La sua immagine social racconta la passione per la fotografia, per i viaggi e l'interesse per la musica, per Vasco e Ligabue. Su Facebook in passato ha pubblicato un'immagine del congresso di Forza Nuova del 2014, con le bandiere dei gruppi ultranazionalisti polacchi in bella vista. […] Il suo collega, che per un paio di mesi ha tenuto la bocca cucita, poi ha vuotato il sacco: «È aduso a comportamenti aggressivi nell'espletamento delle attività di servizio», dice ricordando di quando «si era persino vantato di aver malmenato un pedofilo in occasione di un arresto».

Anche il compagno di macchina è intimidito «conoscendolo come un soggetto del quale non sono prevedibili i comportamenti e le reazioni». Le carte raccontano di un passato tra le fila della squadra mobile di Roma e di un primo procedimento disciplinare «per aver divulgato notizie riservate relative a un'indagine».

segni fili elettrici sui polsi di hasib omerovic

Un fattaccio per cui si è ritrovato a lavorare in periferia, in un commissariato di frontiera, a Primavalle. Nel 1998 è anche stato arrestato in Florida dopo aver improvvisato un furto in un supermercato. È così l'assistente capo Pellegrini, «un soggetto che non controlla i propri impulsi e che non si ferma davanti a situazione problematiche». Uno che si «vanta di svolgere lavori da investigatore privato installando gps e seguendo persone». «È pericoloso», crede il giudice che ha disposto gli arresti domiciliari. Può fare ancora del male […]

