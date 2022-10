RITROVATO UN CORPO (SENZA GAMBE) IN MARE AL LARGO DI LIVORNO: "E' QUELLO DI CLAUDIA CARTONI", LA DONNA DI 60 ANNI DISPERSA DAL 23 LUGLIO SCORSO DOPO L’INCIDENTE ALL’ARGENTARIO IN CUI PERSE LA VITA ANCHE IL GALLERISTA ANDREA COEN - MEDICI LEGALI AL LAVORO PER STABILIRE L'IDENTITÀ DELLA SALMA. LA MARINA MILITARE RITIENE CHE IL PUNTO DI RITROVAMENTO DELLA VITTIMA SIA COMPATIBILE CON...

Romina Marceca per roma.repubblica.it

L'esame del Dna potrà dare la risposta esatta. Dopo due mesi e mezzo dalla tragedia dell'Argentario, le acque al largo di Livorno hanno restituito un corpo che potrebbe essere quello di Anna Claudia Cartoni, la donna di 60 anni dispersa dal 23 luglio scorso.

La barca a vela sulla quale si trovava col marito Fernando Manzo e tre amici si è scontrata con un motoscafo. L'altra vittima, ritrovata subito dopo l'impatto, è Andrea Coen. Sono stati gli occupanti di due barche da diving che hanno notato un cadavere galleggiare al largo del capoluogo toscano, vicino alle Secche della Meloria.

Quel corpo, senza gambe, non è ancora chiaro se sia di un uomo o di una donna. I dubbi della capitaneria di porto sono tanti. Ma, intanto, le procure di Livorno e Ancona sono entrate in contatto per verificare a chi appartenga quel corpo straziato.

Alcuni punti fermi fanno pensare che possa essere quello della donna romana. Nella zona non si cercavano altri dispersi in mare e il medico legale ha dichiarato che quel cadavere era in acqua da più di un mese. La Marina militare, poi, ritiene che il punto di ritrovamento della vittima sia compatibile con il possibile tragitto percorso in questi due mesi e mezzo, in base alle correnti marine, dalla vittima romana.

Anna Claudia Cartoni era la mamma di Irene, una ragazza speciale che ha 17 anni. La sua vita era dedicata a lei e allo sport. La Cartoni era tecnico federale di ginnastica artistica. Sulla vita al contrario della sua bambina, la sportiva aveva scritto un libro, dal titolo "Irene sta carina". Un inno alla vita e alla gioia che la sua bambina sulla sedia a rotelle le aveva donato in questi anni.

Irene non parla. Ma sente che la sua mamma manca al suo fianco da quasi tre mesi. Chissà se qualcuno le ha spiegato cosa è accaduto e se lei ha realizzato che quella mamma non tornerà più accanto a lei.

