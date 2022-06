RIUSCITE A IMMAGINARE ELVIS PRESLEY NEL RUOLO DI WILLY WONKA? - POTEVA SUCCEDERE: IL RE DEL ROCK ERA STATO INIZIALMENTE INDICATO PER LA PARTE, POI LA PRODUZIONE VIRO' SU GENE WILDER - E NON E' L'UNICO FILM CHE HA RISCHIATO DI FARE: IL SUO MANAGER, IL COLONNELLO TOM PARKER, HA RIFIUTATO DI FARGLI INTERPRETARE BRICK POLLITT NELLA "GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA", TONY IN "WEST SIDE STORY", JOE BRUCK IN "UN UOMO DA MARCIAPIEDE" E...

Dagotraduzione dal Guardian

Tom Hanks e Austin Butler nel film Elvis

Secondo il film biografico di Baz Luhrmann, il sogno di Elvis Presley era quello di diventare un grande attore. Ma le sue ambizioni hollywoodiane sono state spesso soffocate dal suo manager, il colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). Una scena chiave del film vede un triste Elvis (Austin Butler) che spiega che non sarà in grado di recitare al fianco di Barbara Streisand nel remake del 1976 di A Star Is Born (una parte che voleva davvero), perché le trattative tra Streisand e Parker è finita molto male. Anche se questo è l'unico esempio che entra nel film, ci sono un certo numero di altri film che Elvis avrebbe potuto realizzare, e la sua carriera sul grande schermo sarebbe stata molto diversa se Parker avesse esercitato meno influenza.

burt lancaster e katherine hepburn ne il mago della pioggia

Il mago della pioggia (The Rainmaker, 1956)

L’anno in cui Elvis ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico in Love Me Tender, gli è stato chiesto di fare un provino per The Rainmaker, un dramma dell'era della Depressione con Burt Lancaster nei panni di un truffatore che inganna una piccola città e si innamora di una donna zitella di mezza età (Katharine Hepburn). Elvis ha fatto il provino per il ruolo del fratello di Hepburn ma, secondo lo sceneggiatore del film Richard Nash, sembrava il «protagonista in una recita scolastica», e la parte è andata a Earl Holliman.

robert mitchum in thunder road

Thunder Road (1958)

Robert Mitchum aveva visto Elvis sul palco prima che diventasse famoso, e i due rimasero amici una volta che Elvis arrivò a Hollywood. A una festa di Natale , mentre suonavano insieme delle canzoni, Mitchum ha cercato di convincere Elvis a prendere la parte di suo fratello minore in Thunder Road, un thriller d’azione. Ma Parker aveva posto il veto all'idea perché non era un musical e non voleva che Elvis «facesse un film da cui non poteva tirare fuori un album». La parte di Robin Doolan alla fine è andata al figlio di Mitchum, James Mitchum.

paul newman ed elizabeth taylor in la gatta sul tetto che scotta

La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof, 1958)

Nel 1958, a Elvis fu offerto il ruolo di Brick Pollitt nell'adattamento dell'opera teatrale di Tennessee Williams su un ex atleta alcolizzato che cerca di riconquistare i suoi giorni di gloria e di resistere all'affetto di sua moglie, Maggie "the Cat" (Elizabeth Taylor). Apparentemente Parker ha rifiutato il ruolo per conto di Elvis e la parte è stata assegnata a Paul Newman.

sidney poitier e tony curtis in the defiant ones

La parete di fango (The Defiant Ones, 1958)

Nel 1958, Elvis aveva realizzato i suoi primi tre film: Love Me Tender, Loving You e Jailhouse Rock. Avviata la sua carriera cinematografica, desiderava interpretare il ruolo di John "Joker" Jackson, al fianco di Sidney Poitier, ne “La parete di fango”: la storia di due evasi, uno bianco e uno nero, incatenati insieme. Ancora una volta, Parker ha messo il veto al ruolo, che alla fine è andato a Tony Curtis: l'attore e il film sono stati entrambi nominati all'Oscar.

west side story

West Side Story (1961)

Si dice da tempo che Elvis fosse stato preso in considerazione per la parte di Tony, ma Parker ha rifiutato il ruolo perché non pensava che un film sulle bande di strada sarebbe stato buono per l'immagine del Re del Rock'n'Roll.

La dolce ala della giovinezza (Sweet Bird of Youth, 1962)

paul newman in la dolce ala della giovinezza

Chiaramente, Elvis non ha avuto molta fortuna quando si è trattato di parti in adattamenti di Tennessee Williams che alla fine sono andate a Paul Newman. Gli è stato chiesto di interpretare Chance Wayne, un vagabondo (una versione sterilizzata del gigolò della commedia) che ha una relazione con una star del cinema sbiadita. Ancora una volta, si dice che Parker abbia posto il veto al ruolo perché non voleva che Elvis interpretasse un personaggio squallido.

george hamilton in your cheatin’ heart

Your Cheatin’ Heart (1964)

Nel 1964, la MGM considerò Elvis come protagonista nel loro film biografico su Hank Williams. Questa volta, tuttavia, è stata la vedova di Williams, Audrey Williams, a intervenire, dicendo che non voleva che il re portasse via l'eredità di Hank. La parte alla fine è andata a George Hamilton.

La valle delle bambole (Valley of the Dolls, 1967)

tony scott e sharon tate nella valle delle bambole

Secondo un articolo di Vanity Fair, l'autrice Jacqueline Susann voleva che Elvis interpretasse il cantante Tony Polar nell'adattamento cinematografico del suo romanzo hollywoodiano, ma lo studio ha ignorato la sua richiesta. Elvis probabilmente è stato fortunato in questo caso, perché il film è stato aspramente criticato ed è considerato uno dei peggiori film di tutti i tempi.

Un uomo da marciapiede (Midnight Cowboy, 1969)

jon voight e dustin hoffman in un uomo da marciapiede

La United Artists voleva Elvis per il ruolo di Joe Buck, un ingenuo imbroglione del Texas che cercava di farcela a New York. Fedele alla forma, Parker rifiutò la parte sulla base delle sue connotazioni squallide, senza nemmeno preoccuparsi di consultare Elvis. Di tutti i quasi incidenti di Elvis, questo è quello che probabilmente lo ha ferito di più: il film ha vinto tre Oscar e il protagonista Jon Voight così come il suo co-protagonista Dustin Hoffman, sono stati entrambi nominati.

gene wilder in willy wonka e la fabbrica di cioccolato

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971)

Elvis è stato brevemente considerato per il ruolo principale nell'adattamento musicale del 1971 di Charlie e la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. La parte alla fine è andata a Gene Wilder (due anni più vecchio di Elvis).

Il padrino (The Godfather, 1972)

marlon brando ne il padrino

Elvis era un grande fan del romanzo di Mario Puzo e voleva interpretare il ruolo del consigliere Tom Hagen, la parte che alla fine è andata a Robert Duvall. Varie fonti suggeriscono che sia arrivato al punto di essere invitato a fare un provino e anche che abbia fatto pressioni per il ruolo del protagonista.

