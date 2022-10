30 ott 2022 10:45

RIUSCITE A INDIVIDUARE QUALE FANTASMA HA LE GAMBE? GLI ESPERTI DEL GIOCO ONLINE SLINGO SFIDANO A TROVARE "L’IMPOSTORE" CHE, PER FESTEGGIARE HALLOWEEN, SI È MESSO IN TESTA UN LENZUOLO TENTANDO DI MIMETIZZARSI TRA I VERI SPETTRI – SOLO IL 40% DELLE PERSONE È RIUSCITO A BECCARLO IN MENO DI UN MINUTO. A VOI NON RESTA CHE METTERVI ALLA PROVA…