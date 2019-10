RIUSCITE A TROVARE IL GATTO TRA CENTINAIA DI PIPISTRELLI? IMMANCABILE COME A OGNI FESTIVITÀ, ARRIVA IL ROMPICAPO FIRMATO DAL FUMETTISTA UNGHERESE DUDOLF, CHE QUESTA VOLTA HA DECISO DI FAR IMPAZZIRE GLI UTENTI DI FACEBOOK CON UNA CACCIA AL TESORO VERAMENTE DIFFICILE – IL MICIO È PRATICAMENTE IDENTICO AI PIPISTRELLI, TRANNE CHE PER UN PARTICOLARE…

DAGONEWS

il gatto tra i pipistrelli 1

Riuscite a trovare il gatto tra centinaia di pipistrelli? Immancabile come a ogni festività, arriva il rompicapo firmato dal fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio noto come Dudolf, che questa settimana ha aggiunto sulla sua famosa pagina Facebook una caccia la tesoro capace di far impazzire il web.

Per celebrare la stagione di Halloween il fumettista ha disegnato centinaia di pipistrelli e zucche spaventose tra i quali è nascosto un micio. Tanti utenti hanno definito l’impresa impossibile e noi non possiamo che confermarlo.

La ricerca è veramente ardua e bisogna aguzzare la vista perché il gatto ha praticamente le stesse sembianze dei pipistrelli. Tranne per un particolare. Vi diamo un aiuto: ovviamente il micio non ha le ali. Se nemmeno questo particolare vi aiuta guardate in fotogallery per la soluzione.