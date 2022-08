LE STRADE DI RONALDO NON PORTANO IN ITALIA – ORMAI SEPARATO IN CASA A MANCHESTER, CR7 CERCA UNA SQUADRA CON CUI GIOCARE LA CHAMPIONS – IL SUO SUPERPROCURATORE MENDES HA SONDATO IL TERRENO CON IL NAPOLI MA L'INGAGGIO DEL PORTOGHESE (30 MILIONI) È FUORI BUDGET PER DE LAURENTIIS. E COMUNQUE DOVREBBE PARTIRE OSIMHEN – ANCHE L'OPZIONE MILAN SEMBRA IRREALISTICA…