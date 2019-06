26 giu 2019 10:36

LA RIVELAZIONE DI “OGGI”: NON MIGLIORANO LE CONDIZIONI DI GABRIELE MARCHETTI, IL CONCORRENTE FERITO A “CIAO DARWIN” - IL 54ENNE ROMANO, RICOVERATO CON QUATTRO VERTEBRE ROTTE ALLA CLINICA SANTA LUCIA, È CONDANNATO IN UN LETTO, PARALIZZATO DALLE SPALLE IN GIÙ - LE SEDUTE IN PALESTRA SULLE MACCHINE PER LA RIEDUCAZIONE MOTORIA FINORA NON HANNO DATO RISULTATI APPREZZABILI E…