LA RIVINCITA DEGLI EX SPACCIATORI - DOPO CHE A NEW YORK È STATA AUTORIZZATA LA VENDITA LEGALE DI MARIJUANA IN NEGOZI SPECIALIZZATI, IL MUNICIPIO STA DISTRIBUENDO LICENZE PER APRIRE DISPENSARI COME "RISARCIMENTO" ALLE PERSONE CONDANNATE PER UN REATO CHE NON ESISTE PIÙ - L'INIZIATIVA È STATA FATTA ANCHE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA TRA LE GANG CHE CONTROLLANO IL MERCATO ILLEGALE, MA ANCHE PER RILANCIARE L'ECONOMIA LOCALE: ENTRO IL 2027 IL GIRO D'AFFARI INTORNO ALLA MARIJUANA LEGALE POTREBBE ARRIVARE A PIÙ DI QUATTRO MILIARDI DI DOLLARI…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

NEGOZIO DI MARIJUANA LEGALE A NEW YORK

Roland Conner era un adolescente negli anni ’90, […] quando […] venne processato e condannato per possesso di marijuana. Adesso […] è tornato ad avere a che fare con l’erba, solo che invece di scortarlo in tribunale, gli hanno spianato un tappeto rosso: per risarcirlo della condanna per un reato che a New York non esiste più, gli hanno dato la prima licenza per aprire un dispensario pubblico al Greenwich Village.

È il modo con cui il municipio offre agli ex condannati per marijuana la possibilità di un nuovo inizio, un’attività destinata al successo considerata la nebbia dolciastra che avvolge le strade di New York anche alle sette di mattina. Il negozio […]È il secondo, dopo quello aperto da una no-profit, ma il primo gestito da una persona con precedenti per possesso di marijuana.

[…] Il negozio è destinato a rappresentare un piccolo momento di svolta nella lotta alla discriminazione razziale e alle gang che controllano il mercato illegale. Altre venti attività apriranno nei prossimi mesi. Centinaia di persone sono in attesa di ricevere la licenza.

Le rivendite clandestine sono più di un migliaio e spesso bersaglio delle gang: nel 2022 sono state quasi seicento le rapine negli store, quasi due al giorno. Lo store legale dovrà rappresentare la fine del mercato da sottosuolo e l’uscita di un business che, secondo lo Stato di New York, dovrebbe arrivare a più di quattro miliardi di dollari entro il 2027. […]

