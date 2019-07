LA RIVINCITA DI MARGARITA – UNA MAMMA RUSSA DI 26 ANNI HA POSATO PER UN SERVIZIO FOTOGRAFICO DOPO IL BRUTALE ATTACCO SUBÌTO DAL MARITO NEL 2017 - L’UOMO, CONVINTO CHE LA MOGLIE LO TRADISSE, LE HA AMPUTATO ENTRAMBE LE MANI CON UN’ASCIA: UN ARTO È STATO RIATTACCATO, L’ALTRO È STATO SOSTITUITO CON UN BRACCIO BIONICO – “DA ALLORA NON MI SONO SENTITA PIÙ ATTRAENTE, MA POI HO CAPITO CHE…” (VIDEO)

DAGONEWS

margarita grachyova 8

Quella terribile giornata del 2017 le ha cambiato per sempre la vita. Ma Margarita Grachyova, mamma russa di 26 anni, adesso si sente pronta per voltare pagina e guardare con occhi nuovi la nuova donna che è diventata dopo quello spaventoso attacco. E per farlo ha posato per un servizio fotografico che è stato accolto con un grande plauso dagli utenti del web che hanno apprezzato la sua forza di volontà, il suo coraggio e la sua voglia di ricominciare.

margarita grachyova 6

Era il dicembre del 2017 quando il marito Dmitry Grachyov, folle di gelosia e convinto che la moglie lo tradisse, l'ha inseguita nei boschi, l'ha legata, le ha schiacciato le dita e le ha mozzato entrambe le mani con un’ascia. Poi ha portato Margarita in ospedale prima di consegnarsi alla polizia. Dopo un intervento di 10 ore, i medici sono riusciti a riattaccarle la mano sinistra, ma la destra è stata sostituita con un arto artificiale.

margarita grachyova 5

Commentando le foto, ha detto: «Dall'incidente ho spesso pensato di non essere più attraente. Sono stata trasformata in una donna con una mano robotica e con numerose brutte cicatrici sulle braccia e sulle gambe. Non ho ancora imparato ad accettarmi completamente, ma penso che la sessualità e l’attrazione non riguardino solo l’aspetto fisico». E adesso questo servizio fotografico in cui sprizza voglia di vita è la sua rivincita.

margarita grachyova 4

Nel frattempo, nel novembre 2018, Grachyov è stato accusato di sequestro di persona e di gravi lesioni personali: è stato condannato a 14 anni di carcere.

margarita grachyova 3 margarita grachyova 1 margarita grachyova e dmitry grachyov 1 margarita grachyova 3 margarita grachyova 4 la mano di margarita grachyova 1 la mano di margarita grachyova margarita grachyova 1 margarita grachyova 2 margarita grachyova margarita grachyova 2

margarita grachyova