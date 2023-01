RIVOLTA E FIAMME NEL CARCERE MINORILE DI CASAL DEL MARMO A ROMA – IERI SERA ALCUNI GIOVANI DETENUTI HANNO DATO FUOCO A MATERASSI E COPERTE IN TRE CELLE – L'INCENDIO È STATO SPENTO DAI VIGILI DEL FUOCO DOPO CIRCA UN'ORA – TRE RAGAZZI SONO RIMASTI INTOSSICATI E SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE

CARCERE MINORILE A CASAL DI MARMO ROMA

Beatrice Tominic per www.fanpage.it

Sarebbero stati proprio i detenuti, in rivolta, a dare origine all'incendio che ieri sera ha coinvolto alcune celle all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo, in via Giuseppe Barellai, a meno di due chilometri dall'ospedale San Filippo Neri, nel quadrante nord ovest della capitale.

Le prime fiamme sono scoppiate verso le 21, dentro a tre celle del primo piano dell'edificio che, in seguito, sono state dichiarate inagibili, ma il fumo ha raggiunto anche gli spazi del piano superiore.

Sul luogo dell'incendio, oltre agli operatori che si trovavano in servizio nella struttura e agli addetti alla vigilanza, sono giunte in breve tempo anche alcune squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze dell'Ares 118 che hanno preso in carico tre detenuti rimasti intossicati e li hanno trasportati in ospedale insieme a due poliziotti.

CARCERE MINORILE A CASAL DI MARMO ROMA

Come riporta il Messaggero, si tratterebbe di una rivolta quella scoppiata nel carcere minorile di Casal del Marmo. Non appena notato il rogo, sono stati allertati i vigili del fuoco che in breve tempo hanno raggiunto il carcere e hanno iniziato le operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, concluse verso le 22.

Secondo le prime ricostruzioni, come scoperto dai controlli avvenuti in seguito allo spegnimento, l'incendio sarebbe di natura dolosa. I detenuti avrebbero dato fuoco a materassi e coperte ed in breve tempo è partito l'incendio.

Le celle interessate dalle fiamme sono state in totale tre: in due di esse c'erano almeno una quindicina di detenuti, dopo trasferiti in altri locali. In totale sono tre le persone che hanno riportato conseguenze più gravi in seguito all'incendio: tre detenuti a causa del forte fumo, che ha coinvolto più spazi del carcere, sono rimasti intossicati. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale Pertini per visitarli e curarli.

CARCERE MINORILE A CASAL DI MARMO ROMA

CARCERE MINORILE A CASAL DI MARMO ROMA CARCERE MINORILE A CASAL DI MARMO ROMA