PER LA RIVOLUZIONE? CITOFONARE MORGAN – IL CANTANTE HA ANNUNCIATO SU FACEBOOK LE SUE “CANZONI A DOMICILIO”, OVVERO BASTERÀ LASCIARE UNA MAIL PER RICEVERE OGNI GIORNO UN CONTENUTO INEDITO - UN RITORNO ALL'OVILE E ALLA MUSICA CHE LO HA SEMPRE ACCOMPAGNATO, MA CHE NEGLI ULTIMI ANNI È STATA SUPERATA DAL PERSONAGGIO, CHE NON HA FATTO ALTRO CHE OSCURARNE IL TALENTO: “NON UN DISCO, UN LIBRO, UN VIDEO, MA…” (VIDEO)

Giampiero De Chiara per “Libero quotidiano”

«Morgan non solo è un genio, ma è talmente completo e imperfetto che gli vuoi bene un' ora dopo averlo incontrato. Se chi ne parla e lo giudica avesse una più precisa idea della sua portata musicale e artistica, lo guarderebbe con altri occhi».

Questo il pensiero su Morgan di un grande come Ivano Fossati. La conferma che Marco Castoldi, il nome d' arte dell' ex leader dei Bluevertigo, è uno dei più grandi artisti degli ultimi venti anni.

E stavolta, dopo varie vicissitudini, il cantante ha deciso di confermare i complimenti di Fossati e tornare a seguire il suo istinto musicale di compositore. Ieri dai suoi canali social ha annunciato che «la rivoluzione è online», spiegando che pubblicherà un inedito al giorno «un prodotto della sua creatività quotidiana».

la scoperta Continuando a leggere si scopre di più: «Non un disco, un libro, un video, un podcast, un film, un talent, un audiolibro, un poema, un teorema, un proclama, una collezione, una copertina, una colonna sonora, una raccolta di canzoni, un' intervista, un' improvvisazione in rima, un' istallazione, un'app o qualcos'altro, ma tutto questo insieme. Tutto inedito. Tutti i giorni».

Insomma un ritorno all' ovile alla musica che lo ha sempre accompagnato, ma che negli ultimi anni è stata superata dal personaggio Morgan, oscurando il talento e la bravura dell' artista monzese. Un musicista che all' inizio della sua carriera (a fine anni '90) fu notato da un altro grande musicista come Mauro Pagani (ex Pfm, e storico collaboratore di De André).

Morgan negli anni a seguire è stato capace di scrivere, comporre e cantare un album (il primo da solista dopo l' avventura con i Bluevertigo) come Canzoni dell' appartamento (targa Tenco 2003 come miglior disco d' esordio), definito da molti un piccolo capolavoro poetico, in cui si trova una gemma come Altrove, primo singolo da solista del disco.

Il brano, scritto, arrangiato e cantato dall' autore, è considerato la più bella canzone italiana del nuovo millennio, secondo Rolling Stone. Un riconoscimento importante, come tanti avuti nella sua carriera.

In questi anni di ospitate televisive, di polemiche, di litigi in diretta, di accuse e confessioni, ogni volta che ha preso uno strumento in mano (nel suo caso il basso elettrico o un pianoforte), ha dimostrato di saperli suonare magnificamente entrambi. Quando qualcuno lo ha criticato per i suoi eccessi, anche il più accanito dei suoi critici non poteva non riconoscergli la competenza profonda delle sette note e la sua immensa cultura sulla storia del pop e del rock.

Capace di passare da un brano di Sergio Endrigo ad uno di David Bowie, ad una aria di Mozart, senza peccare in nessun errore, dimostrando di essere un intellettuale senza pregiudizi, o uno snob con la puzza sotto il naso.

vena creativa L' augurio è che questa nuova avventura sia il viatico al ritorno alla musica suonata e cantata. E che la vena creativa torni ad esprimere canzoni e album. Certo, come diceva Nelson Mandela, «cominciare una rivoluzione è facile, è il portarla avanti che è molto difficile».

Ma stavolta Morgan sembra avere le idee chiare. «Entra e lascia la tua email, ascolterai il tuo primo inedito», scrive invitando i fan a farlo sulla sua pagina Facebook. Tra lo scorso dicembre e maggio ha pubblicato due inediti: In questo modo e Per per sempre, cantato alla semifinale di The Voice, dove era giudice per la sesta edizione.

L' ultimo suo disco di inediti, Da A ad A, è del 2007 . E quindi ben venga la sua «rivoluzione on line», sperando di smentire Italo Calvino che diceva : «I rivoluzionari sono più formalisti dei conservatori».

