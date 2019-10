ROBA DA MATT – BROOKE NEVILS, LA COLLEGA CHE HA MANDATO IN FRANTUMI LA CARRIERA DEL PRESENTATORE TV MATT LAUER, RACCONTA PER LA PRIMA VOLTA COSA E' SUCCESSO QUELLA NOTTE: “SONO ANDATA IN CAMERA SUA E LUI MI HA SPINTO SUL LETTO E MI HA CHIESTO SE MI PIACEVA IL SESSO ANALE. GLI HO DETTO CHE NON VOLEVO, MA LUI È ENTRATO LO STESSO SENZA LUBRIFICANTE”. LA DENUNCIA TRE ANNI DOPO, IL RISARCIMENTO MILIONARIO – I DUE IN PASSATO AVEVANO GIÀ…(VIDEO)

DAGONEWS

Ci sono nuove esplosive rivelazioni sul caso che ha mandato in frantumi la carriera del presentatore tv statunitense Matt Lauer, licenziato da NBC News dopo essere stato travolto dalle accuse di molestie sessuali da alcune colleghe.

Adesso “Variety” pubblica un estratto del libro “Catch and Kill: Lies, Spies” di Ronan Farrow in cui si rivela l’identità di una delle donne abusate e si entra nel dettaglio dello stupro.

A essere molestata sarebbe stata l'ex dipendente della NBC News, Brooke Nevils, la cui denuncia contro Lauer ha portato al suo licenziamento nel novembre 2017. All'epoca, l'identità di Nevils fu mantenuta anonima, ma questa volta è voluta uscire allo scoperto per raccontare nei dettagli cosa è successo mentre lavorava come inviata alle Olimpiadi di Sochi del 2014.

Nevils ha raccontato che era insieme a Meredith Vieira di Today quando incontrò Lauer al bar dell'hotel. Alla fine della serata, Nevils, che aveva bevuto sei shot di vodka, finì per andare nella camera d'albergo di Lauer due volte, una volta per recuperare il suo badge, che Lauer aveva rubato per scherzo, e la seconda volta perché lui l’aveva invitata.

Una volta nella camera d'albergo, Nevils racconta che lui la baciò, la spinse sul letto e le chiese se le piaceva il sesso anale. Farrow scrive che Nevils ha affermato di aver "rifiutato più volte", ma lui era già penetrato senza lubrificante. Secondo quanto riferito, Nevils ha raccontato che fu molto doloroso e che sanguinò per giorni. «Ero troppo ubriaca per acconsentire – ha raccontato la donna - Non è stato consensuale perché ho detto più volte che non volevo farlo».

Nevils ha raccontato che precedentemente aveva avuto diversi incontri sessali con Lauer a New York City: «Utilizzavo quegli incontri per ottenere altro in cambio. Non era una relazione». All’epoca Nevils riferì quanto accaduto ai dirigenti della NBC nell'autunno del 2017, sulla scia dello scandalo di Harvey Weinstein, e Lauer fu licenziato. Lei invece, venne messa in congedo e alla fine ha ricevuto un risarcimento milionario.

Dopo le nuove rivelazioni, la NBC News ha dichiarato: «La condotta di Matt Lauer è stata spaventosa, orribile e riprovevole, come abbiamo detto all’epoca. Ecco perché è stato licenziato dopo 24 ore dalla denuncia. I nostri cuori vanno ancora in mille pezzi per la nostra collega».

