robert kennedy jr (2)

Barbara Costa per Dagospia

Vale più il detto "l’uomo perde il pelo ma non il vizio", o "tale padre tale figlio"? E in questo caso pure tale zio perché il lupo col vizio del sesso e neppure così spelacchiato, è Robert Kennedy Jr., figlio di Robert Sr. e nipote di John, e prossimo ministro della Sanità di Trump. E giù a dire che non lo confermano al Senato perché RFK JR. ha odiatori grandi e numerosi tra i dem come tra i rep, ed è verissimo, ma vogliamo parlare di quanto, e solo nell’ultimo mese, lo stanno attaccando per questioni di donne? Di sesso e corna, e ci poteva mancare la molestia metooista in ritardo di 30 anni?

rfk jr nudo doccia

Ora: Robert Kennedy Jr. è sposato da 10 anni con l’attrice Cheryl Hines, la quale i beni informati ci dicono sia furibonda per queste voci di corna, e pure perché il marito sta cicci cicci con Trump, lei che è una democratica di Hollywood fatta e finita. E poi: Robert Kennedy Jr. rigetta le tresche che gli attribuiscono, però… con la sua faccia da schiaffi ride, e lo dice, “io non sono un chierichetto!”.

robert kennedy jr (1)

Ma con le accuse di 3 sue ex collaboratrici non ci vuole avere nulla a che fare. Queste 3 anonime spuntate dal nulla – sui media! – si dicono scandalizzate e offese. E da che? Secondo la loro versione, avrebbero scoperto di non essere “l’unica donna del cuore” di RFK JR.! Ma costei non dovrebbe essere la moglie!? Le 3 accusatrici ci dicono che loro sono state “bombardate di messaggi e di attenzioni d’amore” da RFK JR., che a ognuna avrebbe promesso il suo cuore. Non si specifica se ci sia stato sesso, e di che tipo, tra RFK e queste sedicenti violate, ma loro sui media piagnucolano: ci ha ingannate, e noi soffriamo tanto! E stiamo parlando di adulte, non di 12enni! Risposta di RFK JR.? Ma chi le conosce, queste qua!?

robert kennedy jr e cheryl hines

Poi c’è la denuncia – sui media! – di una certa Eliza Cooney, che, dopo 26 anni si ricorda (proprio ora!!!) che “Robert Kennedy Jr. mi ha violato, si è comportato in modo inappropriato con me”. Questa la versione della 49enne Eliza, su Vanity Fair USA: a 23 anni sono stata assunta a casa di RFK JR., allora sposato con la sua seconda moglie Mary, come baby-sitter dei loro 4 figli.

robert kennedy jr

Una sera RFK JR. mi ha accarezzato una coscia sotto il tavolo. Poi mi si è presentato a torso nudo, chiedendomi se potevo spalmargli una lozione sulla schiena (mmm, vi ricorda qualcuno?) Poi, mentre stavo prendendo cose nella dispensa, mi si è avvicinato, da dietro, toccandomi. Così me ne sono andata da quella casa. Non ho detto niente a nessuno per 26 anni per paura (di chi? di che?). Ora l’ho detto a mamma, e a Vanity Fair.

robert kennedy jr e i suoi cani

La risposta di RFK JR.? Non smentisce!!!!!!! Quest’ uomo mi fa morire! Lui dice che non si ricorda di questa ragazza, né dei fatti citati. Ma che, se anche fosse, non crede “di averle fatto del male. Se questa signora si è sentita ferita da me, me lo venga a dire”. RFK ha scritto e mandato degli sms di scusa a quest’Eliza, sms privati, che Eliza ha prontamente girato a USA Today.

Poi dici il dolore! Eliza precisa che lei denuncia solo adesso – e solo sui media! – RFK mica perché è nominato ministro: e certo, e come si fa a non crederle?!? Caro Robert, c’è altro, di compromettente, su di te? Sì: “Weinstein è venuto a casa mia. O.J. Simpson è venuto a casa mia. Bill Cosby è venuto a casa mia. Conoscevo Epstein, e sono stato sul suo aereo privato 2 volte”. RFK vive a New York la maggior parte del tempo, e a New York vede chi gli pare: “Che ne sapevo io delle accuse che poi li hanno investiti!?”.

robert kennedy jr cheryl e olivia

È da poco riemerso un video ma montato ad arte contro RFK JR., video ora virale, e video dove RFK dice che “con l’eroina da ultimo sono diventato il primo della classe”. Ehi, belli, attenti a tirare in ballo l’eroina, e con RFK. Lui ne ha sempre parlato pubblicamente del suo passato da tossico, galera compresa. Dannandosene. Nel video in questione RFK in realtà dice che ha iniziato con l’ero a 16 anni, e che ne è uscito a 30. E che dopo un primo periodo di euforia, l’ero gli ha totalmente rovinato la vita. E ucciso un fratello, David.

robert kennedy jr matrimoni

E sempre quest’ultimo mese sono ricicciati fuori i 3 diari che RFK JR. ha tenuto nel 2001, quando seduceva più donne al giorno. Qui sta scritto che è vero che non se lo sa tenere buono nelle mutande. RFK JR. lo riconosce: “Non so resistere”. Uno che lo conosce, Jerry Oppenheimer, e che su RFK JR. ci ha scritto una bio best seller, ci spiega che “le donne che si mettono in testa di cambiare Robert Kennedy Jr. sono delle illuse”. Robert è così. Lui è un Kennedy.

robert kennedy jr e cheryl al funerale di mamma ethel (1)

Come il padre Bob, e lo zio John. A 70 anni RFK JR. ha un fisico invidiabile, e a resistenza, nel sesso, dà ancora i suoi punti. Come lo so? Lo dice una delle sue ultime conquiste – da Robert negata! – Olivia Nuzzi, giornalista che per essersi “infatuata di un 70enne fissato col sesso, dalla resistenza incredibile, che in sexting mi ha dato orgasmi sublimi su FaceTime”, ha perso il posto al New York Magazine. Olivia Nuzzi ha fatto “sesso virtuale, con Kennedy”, per 9 mesi, nel 2024.

PageSix, che ha scoperchiato la storia, dice però che i due si sono visti almeno una volta a casa di lui a Los Angeles, e che lui l’ha portata “a fare una escursione” sulle colline di Santa Monica. E che è successo su queste colline? Robert Kennedy pure qui… non smentisce!!!!! O meglio, smentisce la parte sul sesso. Lui dice: questa giornalista è venuta a casa mia per intervistarmi, ha il mio numero per questo, io l’ho portata a fare un’escursione, ma senza secondi fini.

robert kennedy jr

PageSix insiste: Olivia Nuzzi è ancora pazza di RFK JR. E sempre PageSix scrive che Cheryl, la moglie di RFK JR., ora vuole il divorzio!!! Io so invece che sta scrivendo un libro, sul marito, e ti prego, Cheryl, dicci la verità: quel che spicca sotto i pantaloni di RFK JR., e non piccolo, è la "gloria" dei Kennedy? E ci potevi zommare, o almeno toglierti da davanti, nel video di RFK nudo, sotto la doccia, che hai messo sui social!

