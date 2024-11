ROBOT, PALLE E PALLONARI – I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA HANNO REALIZZATO IL PRIMO UMANOIDE "IN GRADO DI CALCIARE LA PALLA E RIVALEGGIARE CON I CALCIATORI PROFESSIONISTI COME LIONEL MESSI" – L’OBIETTIVO È FARLI SCENDERE IN CAMPO PER LA COPPA DEL MONDO DEL 2050, MA LA VERITÀ È CHE LA STRADA È ANCORA LUNGA: SE È VERO CHE È IN GRADO DI CORRERE ALLA VELOCITÀ DI 2,1 METRI AL SECONDO, HA ANCORA DIFFICOLTÀ A CALCIARE LA PALLA E…

Dagotraduzione da www.dailystar.co.uk

I robot sono stati creati per molte cose, ma l'ultimo sviluppo potrebbe semplicemente permettere loro di giocare a calcio.

Gli scienziati dell'Università della California hanno lavorato per creare un robot sportivo chiamato Artemis "in grado di calciare una palla e rivaleggiare con i professionisti più esperti". Ci stanno lavorando da anni, ma il team sta finalmente vedendo qualche progresso positivo. «Abbiamo fatto passi in avanti da poter competere con Lionel Messi in una partita» hanno detto gli studiosi che riferiscono alla loro invenzione come al "robot che supera Messi nel calcio".

«Durante i test in laboratorio hanno aggiunto gli scienziati - Artemis è stato cronometrato mentre correva 2,1 metri al secondo, il che lo renderebbe il robot umanoide più veloce al mondo».

Ora gli studiosi vogliono sfidare il mondo del calcio: vogliono far scendere in campo per la Coppa del Mondo il loro robot entro il 2050.

Al momento il robot non ha né torso né testa, quindi potrebbe non essere pronto per fare goal. Inoltre fa ancora fatica a calciare un pallone. Insomma, va bene sognare, ma la strada è ancora lunga.

