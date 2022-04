IL ROCK? NON SI ASCOLTA, SI INDOSSA! - LA MODA DI VESTIRSI CON LE MAGLIETTE DI BAND E CANTANTI ROCK HA CONTAGIATO CELEBRITÀ, INFLUENCER E I GIOVANI CHE LI SEGUONO - ANCHE I GRANDI MARCHI DI MODA SI SONO ACCORTI DELLA TENDENZA E STANNO ISPIRANDO LINEE DEDICATE AL LOOK DELLE ROCKSTAR - I PISCHELLI FINISCONO PER INDOSSARE T-HIRT DI BAND CHE NON HANNO MAI ASCOLTATO...

Anna Franco per “il Messaggero”

kanye west con la maglietta dei guns n roses

Io c'ero. O, almeno, faccio finta di esserci stato. Ai primi concerti dei Sex Pistols o dei Rolling Stones, al Live Aid al Wembley Stadium di Londra o all'ultimo tour dei Nirvana. E poco importa se a quell'epoca non si esisteva, non solo sulla Terra, ma nemmeno nella testa dei propri genitori. La mania di sfoggiare una t-shirt di una band, magari ormai sciolta, o di un memorabile live ha contagiato ogni outfit e sono soprattutto i più giovani a farne incetta negli armadi di mamma o papà o nei negozi vintage. Qualcuno che quegli anni e quelle note le ha vissute sulla pelle e tiene le storiche maglie come reliquie, inorridisce e parla di appropriazione musicale. Ma la moda guarda avanti e alla musica del passato.

LE PASSERELLE

Qualche anno fa Nicolas Ghesquière creò per Balenciaga maglie con un font che somigliava molto a quello usato sulle t-shirt degli Iron Maiden. Un'idea che passò anche sulle passerelle di Vetements, mentre molti marchi low cost come H&M, Asos e Topshop propongono a buon mercato riproduzioni di abbigliamento che celebra le icone del rock.

balenciaga iron maiden 1

Accaparrarsele, malgrado siano dei fake, non è affatto facile: molte sono sold out. Un sito inglese, Kidvicious, si è specializzato nel cullare e far crescere a colpi di basso e chitarra elettrica le nuove generazioni: in vendita un campionario completo di tutte le band più famose in versione 0-12, con tanto di tutine per neonato dal sapore metal.

Il fenomeno è così esteso che un documentarista, Steve Birnbaum, ha creato l'account Instagram Band of Shirts, una galleria fotografica che ritrae le persone che indossano t-shirt dei gruppi a New York. «Si incontrano molti giovani che portano una certa maglia, ma non sono fan della band», racconta. E, probabilmente, anche tra le celebrity non si nasconde necessariamente un animo rock, punk, metal o pop.

chiara ferragni maglietta backstreet boys

Eppure, Chiara Ferragni ha indossato spesso magliette dei Guns N'Roses, dei Backstreet Boys e dei Nirvana e, in quest' ultimo caso, è stata apostrofata in malo modo da Courtney Love per un accostamento ironico che aveva scelto di fare. Bella Hadid è stata avvistata in giro in jeans e t-shirt originali o che riprendono il mood rock.

Così come la collega Kaia Gerber ne ha indossato spesso una dei Queen e la passione sembra aver contagiato anche Miley Cyrus, Kendal Jenner o Kim Kardashian. «Sono le icone dei ragazzi tra i 17 e i 25 anni, i maggiori acquirenti di questo tipo di capo - raccontano da A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, con sede a Lugo, in provincia di Ravenna - Cercano soprattutto t-shirt dei Metallica, Nirvana e AC/DC, rifacendosi a brand di streetstyle come Fear of God, un'azienda che ha spesso vestito Justin Bieber ai concerti, visto che il titolare è amico del cantante. E, poi, abbinano il tutto con jeans, magari Levi' s vintage, tuta o minigonne denim o in pelle».

gigi hadid con la maglietta dei rolling stones

L'IMMAGINE

Il fondatore di questo tempio del vintage, Angelo Caroli, racconta che pochi giorni fa ha acquistato dal suo fornitore americano una serie di magliette di gruppi country sconosciuti qui da noi: «Non lo avrei mai pensato, ma sono andate a ruba. Così come non rimangono mai negli scaffali quelle delle band più note, che indicativamente costano tra i 45 e i 60 euro. Poi, ovviamente, ci sono quelle dei Rolling Stones o dei Sex Pistols risalenti ai loro primi concerti, ma si tratta di materiale per collezionisti, che va all'asta. Piacciono, perché regalano un'immagine un po' trasgressiva e, poi, permettono di aprire un discorso sulla musica, quindi sono un modo per iniziare un dialogo».

kim kardashian con la maglietta dei metallica

«I più giovani mostrano loro stessi attraverso la particolarità di quella certa band, che ha rappresentato un fenomeno del passato - spiega Paola Pizza, autrice del blog psicologiadellamoda.com - Oppure ricercano un'identità di luogo, perché dimostrare di aver frequentato un certo concerto vuol dire essere parte di quella trasgressione dell'epoca. Non conta più essere unici, meglio essere invece simili ai fan o ai componenti della band, ricoprendosi di quel mito».

