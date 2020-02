UNA ROGNA REALE TIRA L’ALTRA – DOPO LA MEGHXIT E LO SCANDALO EPSTEIN, TOCCA A PETER PHILLIPS. IL PRIMO NIPOTE DELLA REGINA E UNICO FIGLIO MASCHIO DELLA PRINCIPESSA ANNA ANNUNCIA IL DIVORZIO DALLA MOGLIE AUTUMN – A METTERE FINE AL MATRIMONIO DURATO 12 ANNI SAREBBE STATA LEI. “PETER È ASSOLUTAMENTE DEVASTATO. NON HA CAPITO CHE IL SUO RAPPORTO STAVA CROLLANDO”. E THE QUEEN... - VIDEO

Novella Toloni per "www.ilgiornale.it"

il matrimonio di peter e autumn phillips 2

Non c’è pace per la famiglia reale che continua a perder "pezzi". Peter Phillips, 42 anni, primo nipote della regina Elisabetta divorzia dalla moglie Autumn Phillips.

Da settimane circolavano indiscrezioni su un’imminente separazione nella famiglia reale. Le voci avevano interessato prima il principe William e Kate, poi il principe Carlo e Camilla, ma la verità è venuta a galla solo oggi. Il divorzio reale ci sarà ma sarà quello del nipote prediletto della regina, Peter Phillips e della sua compagna.

autumn phillips e la regina

Solo pochi giorni fa il nome di Peter Phillips era tornato alla ribalta della cronaca per aver prestato volto e voce in una campagna pubblicitaria cinese sul latte. Oggi la scioccante verità. La notizia è trapelata nelle ultime ore sul Daily Mail e sta facendo pian piano il giro del mondo.

peter, autumn phillips e le figlie

Fonti vicine alla coppia parlano di un Peter Phillips "scioccato e devastato" dalla rottura del suo matrimonio durato dodici anni. A mettere la parola fine alla relazione sarebbe stata la donna, Autumn Phillips 41 anni, una delle predilette di sua Maestà insieme al nipote.

La rottura ha lasciato profondamente scossa regina Elisabetta II che da ormai due anni è costretta a fronteggiare continue crisi e tracolli interni alla sua famiglia. Secondo il Daily Mail la fuga in Canada di Harry e Meghan avrebbe influenzato la decisione di Autumn di chiudere il suo matrimonio per tornarsene nella sua terra natia, proprio in Canada. Se così fosse con lei potrebbero lasciare definitivamente il Regno Unito anche le due figlie della coppia Savannah, 9 anni, e Isla, 7 anni.

peter, autumn phillips carlo elisabetta e camilla

Le fonti hanno rivelato al Daily: "Peter è assolutamente devastato da questo e non ha capito che il suo matrimonio stava crollando. Pensava di essere felicemente sposato e di avere la famiglia perfetta con due adorabili figlie. Ma ora è sotto choc".

Anche la regina Elisabetta II non avrebbe preso bene la notizia, soprattutto perché Autums era una delle sue favorite all’interno della royal family e questa decisione choc avrebbe avvalorato quello che ormai è sotto gli occhi di tutti: la famiglia reale si sta sgretolando.

peter phillips

Autumn e Peter si sono conosciuti nel 2003, durante il Grand Prix di Montreal in Canada, dove entrambi lavoravano. Dopo una frequentazione di alcuni anni, Peter Phillips e Autumn convolarono a nozze nel 2008. Le foto del loro matrimonio vennero vendute alla rivista "Hello!" per 500mila sterline e il fatto fece scandalo.

peter e autumn phillips 4

Per il popolo e i media la coppia aveva sfruttato il suo status di reali per far soldi, ma in fondo non avendo titoli regali vendere in esclusiva il proprio matrimonio era lecito. Dopo dodici anni di matrimonio però la loro relazione è giunta al capolinea. L’evento però sembra essere nel dna della famiglia visto che anche la principessa Anna, madre di Peter Phillips, si separò ufficialmente dal marito il capitano Mark Phillips nel 1992.

peter e autumn phillips 3

Peter fu il primo nipote, insieme alla sorella Zara, a non ottenere il titolo nobiliare a causa del rifiuto del padre al titolo di marchese, riconoscimento che la regina gli offrì poco prima di sposare la principessa Anna.

