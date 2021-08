15 ago 2021 09:40

AL ROGO I PIROMANI – A SIRACUSA DUE PASTORI PROGETTAVANO UN MEGA INCENDIO PER FERRAGOSTO, MA SONO STATI BECCATI E ARRESTATI DAI CARABINIERI – IL LORO OBIETTIVO ERA DARE ALLE FIAMME INTERE AREE BOSCHIVE PER AVERE PIÙ SPAZIO PER IL PASCOLO E RISPARMIARE SUL FORAGGIO – GIÀ A LUGLIO AVEVANO APPICCATO DIVERSI INCENDI CON UNA TECNICA PRECISA...