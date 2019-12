I ROHINGYA? HANNO ROTTO LA MINGHIA - UN LETTORE CI SCRIVE: “CARO DAGO, CHE INFAME PORTARE IL PREMIO NOBEL PER LA PACE AUNG SAN SUU KYI AL TRIBUNALE DELL'AIA ADDIRITTURA CON L’ACCUSA DI GENOCIDIO. I ROHINGYA SONO MUSULMANI NOMADI (SCHIFATI DAGLI STESSI MUSULMANI CHE ORA LI UTILIZZANO STRUMENTALMENTE), PROFONDAMENTE IGNORANTI CHE, IN BIRMANIA MA NON SOLO, HANNO COMMESSO ATTI TERRORISTICI, STUPRI, FURTI E OMICIDI AL FINE D’IMPORRE LA “SHARIAH” - ORA VORREI CHIEDERE AI TUOI LETTORI…”

Riceviamo e pubblichiamo:

AUNG SAN SUU KYI

Caro Dago, ti scrivo per l’atto infamante che ha portato il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi al Tribunale Internazionale dell'Aia addirittura con l’accusa di genocidio.

Sai che conosco piuttosto bene la questione dei rohingya, tant’è che il 12 marzo decidesti di pubblicare come articolo a parte una mia lettera (https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rohingya-lsquo-sta-minghia-lettore-scrive-dagospia-ldquo-198043.htm). Molto ancora avrei potuto scrivere se solo avessi immaginato l’ampio spazio che mi avresti concesso.

rohingya 9

Una cosa è certa anche se non si può dire: i rohingya sono musulmani nomadi (schifati dagli stessi musulmani che ora li utilizzano strumentalmente), profondamente ignoranti che, in Birmania ma non solo, hanno commesso atti terroristici, stupri, furti e omicidi cruenti al fine d’imporre quell’orrore umanitario chiamato “shariah”.

Qui vorrei sottolineare una cosa molto semplice: a trascinare la premier birmana davanti al suddetto tribunale è stata l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica per mezzo del Gambia. Ora mi chiedo, e chiedo ai tuoi lettori: come mai la Corte dell’Aia non si occupa del genocidio dei cristiani per mano dei musulmani in Nigeria? Come mai non si occupa della strage di manifestanti (oltre 1000) avvenuta pochi giorni fa in Iran? Come mai, sempre per l’Iran, non si occupa delle donne lapidate e delle spose bambine morte dopo la “prima notte” o durante il parto?

san suu kyi 7

Come mai non si occupa della questione femminile in Arabia Saudita, dove la frusta per la schiena e la spada per le capocce non sono mai a riposo? E sempre riguardo l’Arabia Saudita, come mai non si occupa del genocidio che sta compiendo in Yemen? Come mai dimentica Bashir, quel criminale di guerra che in Sudan sta compiendo una pulizia etnica di cristiani? Come mai non si occupa del massacro di oltre 50 migranti avvenuto circa 15 anni fa al confine col Senegal e perpetrato proprio dall’esercito del Gambia (che ora si scopre difensore dei diritti umani e dei migranti)?

rohingya 8

Come mai i musulmani sono sempre immuni da qualunque giudizio penale, storico e politico? Il motivo è semplice: perché secondo la Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, all’articolo 4 si può leggere: “Ogni individuo ha diritto di essere giudicato in conformità alla Legge islamica e che nessun'altra legge gli venga applicata...”. In sostanza, i musulmani possono denunciare chi gli pare al Tribunale dell’Aia ma si rifiutano di esserne giudicati. Infine, ma non per ultimo: il Tribunale dell’Aia andrebbe abolito per la sua lentezza e per la serie di puttanate, che loro chiamano sentenze, che ha prodotto negli ultimi 30 anni.

[Il Gatto Giacomino]

rohingya 6 rohingya 5 rohingya 4 rohingya 2 rohingya 3 rohingya 7