ROLLING INPS – IL MONDO È FINITO: LA PANDEMIA HA MESSO LE PANTOFOLE A KEITH RICHARDS! – IL CHITARRISTA 76ENNE HA APPESO “SESSO, DROGA E ROCK'N'ROLL” ALLA PARETE E SI È DATO AL GIARDINAGGIO: “È UN ANNO CHE SONO A CASA. HO VISTO IL GIARDINO SBOCCIARE, DAVVERO INCREDIBILE. HO PASSATO L'INTERA ESTATE AD AMMIRARE LE PIANTE, HO FATTO GIARDINAGGIO, LE HO ANNAFFIATE. STO FACENDO UNO STILE DI VITA NORMALE, IL CHE NON È NORMALE…” – VIDEO

DAGONEWS

Keith Richards

Keith Richards è così vecchio stampo che quando fa le sue interviste, lo farà da un telefono fisso. L'icona dei Rolling Stones non è un fan della tecnologia. Anni fa ha ammesso di non possedere un iPod quando era il dispositivo più popolare del momento. È una delle poche persone che non ha scaricato Zoom durante la pandemia. E non possiede nemmeno un cellulare.

«Non sono affatto appassionato di Internet – ha detto - Non ho nemmeno un cellulare. Sto parlando da un telefono fisso. Perché dovrei volere un cellulare? Sei pazzo?». Il rocker di 76 anni è da un anno a casa. Lui, Mick Jagger, Ronnie Wood e Charlie Watts hanno concluso parte del loro “No Filter Tour” nell'agosto 2019 e avevano intenzione di tornare in viaggio a maggio 2020, ma le cose sono cambiate a causa dell'epidemia.

charlie watts ronnie wood mick jagger e keith richards

«Ho visto il giardino sbocciare, davvero incredibile - spiega Richards - Di solito vengo quando è primavera e quando torno sfiorisce improvvisamente. Ho passato l'intera estate ad ammirare il giardino e a fare un po' di giardinaggio; annaffiare le piante e il resto. Sto facendo uno stile di vita più probabilmente normale, il che non è normale».

KEITH RICHARDS

Mentre alcuni artisti settantenni, tra cui Stevie Nicks e Bruce Springsteen, temono che la pandemia stia impedendo loro di mettersi in viaggio durante i loro anni chiave, Richards non è molto preoccupato: «Non posso dire che mi sento come se un anno mi fosse stato rubato. Mi rifarò più tardi. È un po' strano stare fermi, ma allo stesso tempo abbiamo tutti cose più grandi da affrontare al momento».

richards

Sebbene Richards sia attualmente negli Stati Uniti e Jagger in Europa, i due sono stati in contatto e si sono scambiati i testi delle canzoni per il nuovo album degli Stones.

«Ci siamo abituati fin dall'inizio dell’esilio. Nel corso degli anni abbiamo capito come mettere insieme le nostre cose in modi diversi. Stiamo scrivendo cose adesso. Penso che abbiamo circa mezzo album. Siamo rimasti bloccati a causa del 2020. Non vedo nessuno dei ragazzi dall'anno scorso. Parliamo, ma in realtà non li ho visti. Non possiamo finire questo album su cui stiamo lavorando».

mick jagger piu ricco di keith richards

Il mondo ha avuto un assaggio di come suonerà il nuovo album con il brano "Living in a Ghost Town", che è stato scritto prima della pandemia, ma è stato pubblicato durante il lockdown. «Ho chiamato Mick e gli ho detto che il brano era così appropriato per il momento. E così lo abbiamo pubblicato ed è stato stupefacente. È diventato una sorta di inno in Europa durante la prima ondata di questa dannata pandemia. Mick ha scritto il testo. Forse è un profeta, eh?».

