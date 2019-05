16 mag 2019 11:40

ROLLING MICK! JAGGER È TORNATO ED È PIÙ IN FORMA CHE MAI: IN UN VIDEO ADRENALINICO POSTATO SU INSTAGRAM IL ROCKER DANZA SCATENATO A POCHE SETTIMANE DALL’INTERVENTO AL CUORE CHE HA TENUTO CON IL FIATO SOSPESO I FAN DI TUTTO IL MONDO – A GIUDICARE DALLE IMMAGINI NON ATTENDEREMO MOLTO PER RIVEDERLO SUL PALCO E I FOLLOWER SCHERZANO: “SE QUESTO È L’EFFETTO CHE TI FA UN’OPERAZIONE…”