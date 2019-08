ROLLING STONES ON MARS – IL GRUPPO ROCK SBARCA SUL PIANETA ROSSO GRAZIE ALLA NASA CHE HA PENSATO DI DARE IL NOME ‘ROLLING STONES ROCK’ A UNA ROCCIA POCO PIÙ GRANDE DI UNA PALLINA DA GOLF – IL MASSO COLPÌ GLI SCIENZIATI PERCHÉ PARVE ROTOLARE PER CIRCA UN METRO QUANDO LA SONDA SPAZIALE TOCCÒ LA SUPERFICIE MARZIANA – LA REAZIONE DI MICK JAGGER&CO. (VIDEO)

I Rolling Stones sbarcano su Marte. La NASA ha infatti pensato bene di nominare una roccia del pianeta rosso alla gloriosa band inglese. Ora su Marte esiste la ‘Rolling Stones Rock’, una roccia poco più grande di una pallina da golf che colpì gli scienziati della NASA perché parve rotolare per circa un metro quando la sonda spaziale toccò la superficie marziana il novembre dello scorso anno.

Gli Stones hanno espresso la loro gratitudine alla NASA per aver intitolato la roccia a loro in un comunicato: "E’ un modo meraviglioso di celebrare il tour ‘Stones No Filter’ in arrivo a Pasadena. Questa è sicuramente una pietra miliare nella nostra lunga e ricca storia. Un grande grazie alla NASA per averla realizzata".

Lato NASA, il direttore della Planetary Science Division Lori Glaze ha dichiarato: "Il nome ‘Rolling Stones Rock’ si adatta perfettamente. Parte dell’intento della NASA è condividere il nostro lavoro con un pubblico diverso. Quando abbiamo scoperto che gli Stones sarebbero stati a Pasadena, onorarli ci sembrava un modo divertente per raggiungere i fan di tutto il mondo".

Il geologo della NASA Matt Golombek, ha aggiunto: "Ho visto molte rocce di Marte durante la mia carriera. Questa probabilmente non verrà citata in molti articoli scientifici, ma è sicuramente una delle più interessanti".

A darne notizia sul palco del Rose Bowl Stadium di Pasadena (California) prima del concerto della band di Jagger e Richards è stato l’attore Robert Downey Jr.

