25 mag 2024 12:12

ROMA BANG BANG! – LA DONNA 81 ANNI MORTA PER UN PROIETTILE VAGANTE CHE L'HA COLPITA AL POLMONE, MENTRE ERA IN AUTO SULLA PRENESTINA, È FINITA PER SBAGLIO IN MEZZO A UNA SPARATORIA TRA PUSHER – È STATO ARRESTATO UN 28ENNE DI ORIGINI SINTI. SECONDO GLI INQUIRENTI, SI VOLEVA VENDICARE DI UN RIVALE ALBANESE PER UNA FAIDA TRA SPACCIATORI DI QUARTIERE, DOPO UNA RISSA IN STRADA…