ROMA BRUCIA! – DAVVERO PENSATE CHE IL MEGA ROGO SULL’AURELIA SIA PARTITO ACCIDENTALMENTE? I PM STANNO VALUTANDO SE PROCEDERE PER INCENDIO COLPOSO: AD ALIMENTARE I SOSPETTI CHE CI SIA LA MANINA DI UN PIROMANE È IL SINCRONISMO CON CUI SI SONO VERIFICATI VARI INCENDI IN PUNTI DIVERSI E MOLTO DISTANTI DELLA CITTÀ – I VIGILI DEL FUOCO DELLA CAPITALE SONO IN GROSSA DIFFICOLTÀ: “LAVORIAMO CON 200-220 PERSONE AL GIORNO PER L’INTERA PROVINCIA, NE SERVIREBBERO 300 IN PIÙ…”

1 - ROMA, INCENDIO SULL'AURELIA: C'È LA PISTA DEI PIROMANI. I POMPIERI: «SIAMO POCHI»

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado e Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

[…] Verrà trasmessa oggi alla Procura un’informativa sul maxi incendio all’Aurelio, che ieri ha dato il via alla giornata di fuoco. I pm valuteranno se procedere per incendio doloso. A destare sospetti, infatti, è l’incredibile sincronismo con cui si sono verificati i roghi in punti diversi e distanti della città; a soli 12 giorni dallo “strano” incendio al Tmb di Malagrotta.

[…] In quei posti dove in serata è stato possibile domare le fiamme non sono stati rinvenuti inneschi […] anche se si stanno cercando perché l’ipotesi che il caso non c’entri nulla è sul tavolo di chi si è reso protagonista delle operazioni di spegnimento e di chi, tra polizia e carabinieri, ha supportato i vigili del fuoco anche nell’evacuazione di decine di persone dalle proprie case.

Quel che è certo riguarda lo stato del verde romano e l’organico dei pompieri. «Lavoriamo giornalmente con 200-220 persone - spiega Rossano Riglioni, segretario regionale Lazio Conapo - al giorno per Roma e l’intera provincia, ne servirebbero 300 in più, in tutto ci sono 30 squadre, nove dentro il Gra, in giornate come quella di oggi (ieri ndr) diventa difficilissimo lavorare». […]

2 - INCENDI ROMA: MESSO IN SICUREZZA ROGO AD OSTIA

(ANSA) - È stato messo in sicurezza nel cuore della notte l'incendio di vaste dimensioni, circa venti ettari, scoppiato poco prima delle 20 di ieri a Ostia e che ha colpito un'area di vegetazione vicino via dell'Idroscalo e la Tor San Michele, tenendo in apprensione i residenti della zona e visibile da lontano, sia dal Lido che da Fiumicino.

A bruciare anche cumuli di rifiuti, pneumatici, plastica, che si trovavano nell'area. Per diverse ore sono stati impegnati squadre e mezzi di vigili del fuoco, giunti anche dall'aeroporto e da Napoli, e pick up e moduli di varie associazioni di protezione civile, anche da Fiumicino, che hanno domato fiamme molto alte, alimentate dal vento, ed evitato che il rogo si avvicinasse pericolosamente a capannoni con barche in resina, magazzini, ecc, verso Fiumara Grande.

L' emergenza è stata chiusa intorno alle 2 ma ancora sotto osservazione eventuali focolai fino all'alba. Preservata e non coinvolta dal rogo la non lontana area protetta del Centro Habitat Mediterraneo della LIPU.

3 - INCENDI A ROMA, 35 INTOSSICATI SULL'AURELIA. PAURA IN UN RESIDENCE, GLI INQUILINI GETTANO ACQUA DAI BALCONI. FIAMME ANCHE SUL LITORALE

Emilio Orlando per www.leggo.it

Ancora incendi a Roma, dopo quelli degli ultimi giorni che hanno coinvolto prima la zona della discarica di Malagrotta, poi il quadrante est della Capitale. Una grossa nuvola di fumo nero si è alzata questa mattina (ieri) sulla via Aurelia, appena fuori il Grande Raccordo Anulare: un fronte di fuoco grande diversi chilometri. Le fiamme, secondo quanto affermano alcuni residenti, sono arrivate fino in via dei Casalotti.

Il rogo sarebbe partito dall'ex campo nomadi della Monachina, su via Aurelia: nella zona e nelle aree intorno c'erano 50 bombole di gpl, alcune delle quali sono esplose. Le bombole sono scoppiate anche in un centro sportivo dove c’erano bambini che partecipavano ad un centro estivo. Le alte temperature ed il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che sono arrivate a ridosso delle abitazioni.

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco che stanno lavorando affinché il rogo non raggiunga le abitazioni: sono state evacuate dalle loro case una trentina di persone. Al momento non si segnalano feriti ma sono 35 le persone sono rimaste intossicate dal fumo (compresi anche 4 agenti). Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di soccorso: le fiamme hanno lambito anche un deposito di bombole e alcune abitazioni. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, alcune sterpaglie: le fiamme, complice il vento caldo, si sono subito propagate. Una donna e un bambino sono stati portati in ospedale per accertamenti.

«Oggi è una giornata durissima sia per la Centrale operativa del 112 che per i soccorsi dell'Ares 118. Da questa mattina infatti sono nove gli incendi e alcuni di essi di grandi dimensioni come quello divampato in zona Massimina e stanno sottoponendo ad uno stress test impegnativo tutti i servizi di soccorso a Roma», il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Fiamme in un residence, paura tra gli inquilini

Paura nel primo pomeriggio anche a Casalotti dove le fiamme hanno minacciato un residence. Le fiamme si sono propagate prima dalle sterpaglie poi sospinte dal vento caldo hanno interessato il residence, due palazzine in particolare, e un attico è stato seriamente danneggiato. «Gli inquilini sono scesi nelle strade del comprensorio spaventati, ci sono stati momenti di panico», dice un abitante. «Alcuni di noi in attesa dell'arrivo dei soccorsi sono andati sui balconi gettando acqua nel tentativo di fermare le fiamme -continua il residente- ci sono stati veri momenti di panico». Le fiamme si sono propagate molto velocemente a causa del vento caldo.

Roma, vasto rogo anche a Ostia

Gli incendi non risparmiano neanche il litorale romano. Dalle 20.30 circa un vasto incendio sta interessando, ad Ostia, vegetazione nella zona a ridosso di via dell'idroscalo e della torre San Michele. Altissime le lingue di fuoco, visibili anche dal versante di Fiumicino oltre Fiumara Grande, e la colonna di fumo.

Incendio a Roma: fiamme raggiungono le ville, colonna di fumo visibile da chilometri

Mauro Cifelli per www.romatoday.it

Corsa contro il tempo nel quadrante occidentale della Capitale dove un vasto incendio ha raggiunto alcune ville e delle persone presenti in un centro sportivo dove le fiamme hanno interessato parte della struttura ed una adiacente rimessa per camper che si trova nella zona di Casalotti. Evacuate decine di persone.

Le fiamme sono divampate da via Bosco Marengo, poco distante dal campo rom di via della Monachina. Complice il vento e le alte temperature il rogo ha preso forza rapidamente ed ha raggiunto la via Aurelia (altezza svincolo raccordo anulare) su un versante, e via di Casalotti dall'altro avvolgendo il quadrante ovest della Capitale sotto una inquietante colonna di fumo nera visibile da chilometri di distanza.

Esplodono bombole gpl nel rimessaggio camper

Secondo quanto riportato da alcuni media nel corso dell'incendio sarebbero scoppiate cinquanta bombole gpl, notizia che inizialmente non ha trovato conferme da fonti di polizia consultate da RomaToday. Sono poi stati i pompieri a renderlo noto. In particolare l'incendio ha interessato un rimessaggio di camper sulla via Aurelia, in zona Massimina, con il coinvolgimento di alcuni mezzi e con conseguente esplosione delle bombole gpl in dotazione. Non è stato specificato però il numero esatto delle bombole esplose.

Residenti intossicati

Certo invece è il soccorso - al momento - di 35 persone residenti nella zona visitate sul posto dal personale medico del 118. Fra loro una mamma ed un bambino, rimasti lievemente intossicati a trasportati in codice giallo entrambi al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Nel rogo sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti mentre sul posto sono stati inviati gli idranti del reparto mobile per il rifornimento ai vigili del fuoco. Il rogo, alle 18:30 risultava sotto controllo.

Lanciato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori: vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia di stato, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale. Le fiamme hanno infatti continuato ad alimentarsi e sono arrivate a colpire anche un centro sportivo, un parcheggio coperto ed altre abitazioni presenti nella zona dell'incendio.

Come informano dal comando provinciale dei vigili del fuoco, la richiesta d'intervento è arrivata alle 13:20 da via Aurelia 1052, per incendio di sterpaglie. I soccorritori hanno lavorato affinché il fuoco non raggiungesse altre abitazioni, dopo aver interessato alcune ville presenti nella zona. Gravi i disagi provocati dal denso fumo scaturito a seguito della combustione. Sul posto sono state inviate due Aps, un’autobotte, l'elicottero Eli/145 ed il capoturno provinciale.

Strade chiuse causa incendio

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori i vigili urbani del XIII gruppo Aurelio hanno inizialmente chiuso la via Aurelia in direzione Civitavecchia all'altezza del grande raccordo anulare (chilometro 11). Riaperto il tratto di via Aurelia, gli agenti della polizia locale hanno chiuso poi via di Casalotti, all'altezza del civico 73. Sul posto sei pattuglie di caschi bianchi che hanno provveduto con gli altri soccorritori a mettere in sicurezza l'area. Nella zona anche alcuni edifici scolastici con i dirigenti scolastici che - a titolo precauzionale - hanno fatto evacuare ed uscire alunni e personale docente dalle strutture scolastiche minacciate dalle fiamme.

Incendi a Roma e provincia

Squadre dei vigili del fuoco che oltre che a Roma ovest sono state impegnate in diversi quadranti della Capitale e della sua provincia. Le zone più colpite dai roghi di sterpaglie e vegetazione sono la zona dell'Aurelia, Pomezia e la via Anguillarese, in zona Osteria Nuova. Sul versante dell'incendio della via Anguillarese, a scopo precauzionale sono stati evacuati i lavoratori di Enea Casaccia, così come, una chiesa, un centro estivo per bambini ed un oratorio. A regolare la viabilità anche i carabinieri che hanno interdetto momentaneamente la via Anguillarese da Osteria Nuova ad Anguillara Sabazia.

Roma brucia

Una giornata di fuoco per Roma, seguita da vicino dal sindaco Roberto Gualtieri che su facebook scrive: "Oggi è una giornata molto difficile e critica per Roma: purtroppo si sono verificati diversi incendi le cui cause sono in via di accertamento. L'eccezionale ondata di calore e le folate di vento caldo hanno alimentato roghi in varie zone della città tra cui quelli in zona Aurelio e Monachina. Le situazioni più critiche si registrano in questo momento a Tor Pagnotta e a Casalotti, dove alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni e dove due scuole sono state chiuse per precauzione. Sono in contatto continuo con la centrale operativa della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando senza sosta. Ringrazio tutti i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale e della Regione, la Polizia Locale, gli operatori del 118 e tutte le forze dell’ordine impegnate per lo sforzo messo in campo in queste ore difficili. La nostra priorità è la sicurezza dei cittadini".

