ROMA CADE A PEZZI! – UNA PARTE DELL’ARCO DI PORTA MAGGIORE, NEL CENTRO DELLA CAPITALE, SI È STACCATA FINENDO A TERRA, QUESTA MATTINA ALLE 6.15 – PER METTERE IN SICUREZZA L’AREA E INTERDIRE IL PASSAGGIO PEDONALE È INTERVENUTA LA POLIZIA LOCALE (ALLORA STIAMO FRESCHI)

ARCO DI PORTA MAGGIORE

(ANSA) - Una parte dell'arco di Porta Maggiore, nella zona centrale di Roma, si è staccata finendo in terra. E' avvenuto intorno alle 6:15 di questa mattina. Intervenuti, per mettere in sicurezza l'area e interdire il passaggio pedonale, la polizia locale di Roma Capitale insieme ai vigili del fuoco..

POLIZIA LOCALE ALL ARCO DI PORTA MAGGIORE

UN TRAM A PORTA MAGGIORE