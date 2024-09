A ROMA I CANTIERI SI CHIUDONO IN TEMPO SOLO SE LO ORDINA IL PAPA – IN VISTA DEL GIUBILEO 2025 NELLA CAPITALE SONO IN CORSO 137 OPERE PUBBLICHE, CHE DEVONO ESSERE COMPLETATE ENTRO IL 24 DICEMBRE. E, INCREDIBILMENTE, I LAVORI PROCEDONO SPEDITI – A SOFFRIRE IN QUESTI MESI SONO I CITTADINI CHE, TRA STRADE CHIUSE E TRAFFICO IN TILT, NON SANNO A CHE SANTO VOTARSI – E PER L'ANNO SANTO SI STIMANO TRENTA MILIONI DI PELLEGRINI…

Estratto dell’articolo di Emiliano Pretto per “la Repubblica”

Questa volta, contrariamente al grande Giubileo del 2000 di Giovanni Paolo II, nessuno ha puntato alle grandi opere. Roma si presenterà al mondo, però, con molte piazze completamente ridisegnate, in particolare quelle nella zona del Vaticano. Attualmente gli interventi in corso sono 137: l’opera più iconica sarà la nuova piazza Pia, uno slargo fino a pochi mesi fa per lo più anonimo, ma solcato da migliaia di auto ogni ora, che si trova tra via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo, a 300 metri dal Cupolone.

Qui, grazie alla realizzazione di un tunnel per le auto, sarà possibile pedonalizzare l’area superficiale che sarà ridisegnata con due fontane e tanti alberi. I lavori, nonostante il ritrovamento dei resti di un’antica fullonica di epoca romana, si chiuderanno in tempo, a dicembre.

[…] Nella zona del Vaticano, poi, procedono spediti anche i lavori per trasformare, entro ottobre, via Ottaviano in un boulevard alberato, mentre sono appena partiti i cantieri per la semi-pedonalizzazione di piazza Risorgimento. Va poi citato anche l’intervento su piazza dei Cinquecento, l’enorme area che ogni turista che arriva a Roma da Termini si ritrova davanti appena uscito dalla stazione, e la riqualificazione di piazza San Giovanni, quella del concertone dei sindacati.

Piazza dei Cinquecento, secondo il progetto vincitore del concorso bandito da Fs, si trasformerà da fatiscente capolinea di autobus e taxi a una piazza moderna, ingentilita da un bosco urbano e da una nuova elegante pavimentazione. Ma non sarà del tutto pronta per l’Anno Santo: i cantieri si chiuderanno nella quasi totalità dell’area a dicembre, per poi riaprirsi per alcuni mesi nel 2026. Piazza San Giovanni, con le sue nuove fontane a raso, sarà invece inaugurata entro Natale.

[…] Ma il Giubileo porterà anche interventi in periferia.

Tor Vergata ospiterà, come nel 2000, il grande Giubileo dei Giovani, per cui è atteso a Roma un milione di persone. Qui sorge incompleto, da circa 15 anni, il complesso sportivo disegnato dall’archistar Santiago Calatrava. La chiamano Città dello Sport e sarebbe dovuta essere pronta per i mondiali di nuoto del 2009.

Il Giubileo ha portato in dote le risorse per completare, entro marzo 2025, il primo dei due palasport. Infine è in corso di riqualificazione, in zona Ostiense, il vecchio ponte dell’Industria, andato a fuoco durante gli anni della sindaca Raggi. Riaprirà a gennaio.

[…]

Infine buone notizie anche per la sanità: romani, pellegrini ma anche turisti e viaggiatori d’affari troveranno completamente rinnovati, dal 2025, i pronto soccorso di alcuni ospedali: dal Santo Spirito, a due passi da Vaticano, all’Umberto I fino al San Filippo Neri.

