11 mar 2020 08:54

ROMA CHIUSA PER CORONAVIRUS – DOPO COLOSSEO E FORI IMPERIALI OFF LIMITS ANCHE FONTANA DI TREVI - LA CHIUSURA DEI LUOGHI DI CULTURA E ARTE ANCHE ALL'APERTO È STATA PRESA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL GOVERNO – CHIUSA ANCHE L’AREA PEDONALE DEL TEATRO MARCELLO...