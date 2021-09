ROMA CINGHIALONA – ORMAI LA CAPITALE E’ SOTTO ASSEDIO DEGLI UNGULATI. IL VIDEO GIRATO DAVANTI ALL'INGRESSO DI UN ASILO NIDO AL TRIONFALE E IL RACCONTO DI UN PADRE: "QUANDO SONO COSÌ VICINI, CON I CUCCIOLI, E I BAMBINI SONO DUE E LEGATI NEL PASSEGGINO, LA SITUAZIONE SI COMPLICA. FORTUNATAMENTE NON È SUCCESSO NIENTE, MA QUALCOSA VA FATTO E ANCHE IN FRETTA..."

https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-all-asilo-con-i-cinghiali-il-video-girato-davanti-all-ingresso-di-una-scuola/396634/397344?ref=RHTP-BH-I0-P1-S2-T1

Valentina Lupia per repubblica.it

roma cinghiali osho

Con i bambini legati nel passeggino, lungo la strada per andare a scuola, praticamente "scortato" da una famigliola di una quindicina di cinghiali, tra grandi e piccini. È il tragitto ad ostacoli che si è trovato a percorrere un papà mentre portava i figli al nido di via Taverna, al Trionfale, mercoledì 22 settembre a Monte Mario.

"Ero in via Taverna, a piedi, coi miei gemelli nel passeggino. Poi si sono avvicinati i cinghiali, evidentemente di recente c'è stata la stagione dell'amore: si sono riprodotti molto e scorrazzano per il quartiere in maniera più preoccupante di prima. La situazione - dice - sta davvero sfuggendo di mano".

roma cinghiali

La paura è stata molta: "Quando sono così vicino, coi cuccioli, e i bambini sono due e legati nel passeggino, la situazione si complica. Fortunatamente non è successo niente, ma qualcosa va fatto e anche in fretta", aggiunge il papà. Che descrive anche la situazione nel resto del quartiere: "Girano nel traffico, tra le macchine, rischiando anche tragedie. Rovistano nella spazzatura. Buttano giù le cassette dei fruttivendoli. È diventata una storia insostenibile, quella dei cinghiali".

cinghiali via trionfale 18

A ridosso del parco dell'Insugherata ci sono anche delle reti bucate, probabilmente dai cinghiali stessi. Attorno a via Giuseppe Taverna, "dov'è il nido dei miei figli", ci sono anche altre scuole: "Per accedere al nido si citofona, ma gli altri istituti hanno i cancelli aperti. C'è anche il rischio di ritrovarsi gli ungolati nell'atrio, per esempio". "È il momento - conclude il papà - che chi è responsabile si faccia carico del problema".

cinghiali via trionfale 18

Ieri probabilmente la stessa famigliola di cinghiali e il suo raid contromano tra il traffico dell'ora di punta di via Trionfale è finita nelle bacheche social di Carlo Calenda e Matteo Salvini, per testimoniare il degrado della città.

CINGHIALI ROMA roma asilo cinghiali